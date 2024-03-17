台股周一開盤第一大事 權王台積電除息

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

台股18日開盤第一件事有權王台積電（2330）除息，據臺灣證券交易所統計，18日有台積電及鈺齊-KY（9802）等兩檔發行量加權股價指數成分股票除息交易，其中台積電發行市值將減少約907億元，占發行量加權股價指數約28.73點，兩檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約28.85點。

台積電18日除息，配發2023 年第 3 季現金股利，，為台積電上調配息至3.5元後首次發放。據統計，台積電自2019年起採每季配息後，皆能填息，其中有13次在當天完成填息，最長填息天數不超過15個交易日，市場法人看好台積電這次有望當天填息。不過，外資上周五出現棄息賣超1萬8,596 張，衝擊股價重挫31元，收在753元，單日市值縮水逾8,000億元。

證交所自編的發行量加權股價指數之基值係依加權股價指數編製要點及分類指數規則維護，為維持股價指數的連續性，該指數之計算公式：股價指數 ＝ 所有採樣股票總發行市值 ÷ 當日基值 × 100。當採樣股票遇股東無償配股除權時，發行股數增加而股價下降，其發行市值（股價 × 發行股數）仍維持不變，故不影響股價指數；但遇採樣股票除息時，因除息不必調整指數基值，其發行股數不變，但股價因配發現金股利而下降，發行市值將減少，故依各除息股票之發行股數大小、現金股利高低而對相關股價指數產生大小不同的影響。

證交所於每日亦編有相關股價指數的「報酬指數」，除遇股票除息時調整指數基值，該等指數不受現金股利影響而反映市值變動外，報酬指數調整基值的條件與股價指數相同，為衡量投資績效重要指標。

台積電 股價指數 除息

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