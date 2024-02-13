華碩1月營收月、年雙增 法人：第1季、第2季持續成長
華碩（2357）公布1月品牌營收為341.1億元，月增6%、年增40%，符合市場預期；法人機構認為，雖1月營收達成全季預估數的32%，考量NB品牌廠出貨有季底效應，3月營收將明顯上揚下，1月業績進度符合預期。
分析師指出，華碩今年第1季為NB傳統淡季，預估全季營收季減4%、年增4%，第2季逐漸進入NB旺季，估營收季增6%、年增5%。
由於華碩已開始出貨H100、L40S等AI伺服器，目前產品供不應求，2023、2024年伺服器出貨均可望成長40%，為未來重要成長來源。
華碩去年第4季加入英特爾迷你NUC事業，今年積極發展AI PC，今年第4季輝達（NVIDIA）將有二年一次GPU大改款推出，有助電競產品業績上揚，未來展望正向。
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