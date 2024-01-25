被罰1440萬元不服 中嘉表示收到處分書再研議與救濟

國家通訊傳播委員會（NCC）昨（24）日以中嘉集團所屬12家系統經營者意圖規避提供資料義務，涉有違反有線廣播電視法第74條第2項規定，核處各系統業者120萬罰鍰，合計裁處罰鍰1,440萬元，中嘉今天回應，NCC指中嘉集團所屬12家系統經營者意圖規避提供資料義務，並非事實。中嘉將於收到處分書後，再據理研議與救濟。

中嘉集團表示，旗下12家系統業者作為被投資公司，除公司自身股東名冊外，並未取得各股東之上層或間接持股者名單，主管機關調查的第一時間即發函予上層股東，懇請各股東惠予配合提供資料，已依法配合調查，絕無「意圖規避」。

中嘉集團表示，尊重NCC的監理要求，本次遭受裁罰實深感遺憾，中嘉集團將尊重NCC的監理與指導，並配合予以改善或修正，但對於裁罰，中嘉將於收到處分書後，再據理研議與救濟。