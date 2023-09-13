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台股成交量持續低迷 分析師：矽光子技術成為焦點

經濟日報／ 記者林佳妏／即時報導

台股今（13）日呈現在平盤附近起伏，分析師陳昆仁建議投資者關注成交量，今天的成交量估計只有2,500億元左右。

陳昆仁表示，成交量的低迷現象可以追溯到一段時間以來的技術形態，即16,600點的頸線。目前，這個頸線上的多空交戰仍然未有明顯轉變，導致市場進入量縮觀望的狀態，股價在半年線支撐和月線關卡附近持續震盪。

此外，短期內資金騰挪速度較快，但AI主流股的買盤不夠積極，甚至有下跌清洗浮動資金的情況出現，這種現象導致市場進一步陷入觀望震盪狀態。

陳昆仁指出，最近出現了一個引人矚目的新議題——矽光子技術。特別是在最近舉辦的SEMICON Taiwan 2023國際半導體設備展中，隨著AI浪潮，雲端和資料中心所需處理的資料量急劇增加，矽光子技術引起了整個半導體業界的廣泛關注。

台灣半導體巨頭台積電（2330）和日月光（3711）等公司也發表了相關主題的專題演講，這一現象的主要原因是AI應用在各個領域的蓬勃發展。傳統的電信號傳輸方式已經無法滿足這一需求，因此矽光子技術成為業界高度期盼的新一代解決方案。

半導體 AI 台積電

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