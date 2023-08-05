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大立光營收／7月34.89億元 月增29%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
大立光電（3008）公布7月合併營收34.89億元，月成長29%，為今年來最高。圖／聯合報系資料照片
大立光電（3008）公布7月合併營收34.89億元，月成長29%，為今年來最高。圖／聯合報系資料照片

大立光電（3008）公布7月合併營收34.89億元，月成長29%，為今年來最高。大立光表示，7月營收成長主要受惠客戶新機種拉貨，預估8月拉貨動能會比7月好。

大立光7月營收年減11%；累計今年前七月合併營收208.19億元，年減12%。大立光4日股價收2,145元，下滑15元，外資法人連12日賣超。

針對本季營運展望，大立光董事長林恩平在7月中法說會上表示，8月（拉貨）比7月好一點，他直言，目前手機客戶普遍悲觀，沒有一家樂觀，「包括準備發表新機的客戶也是」，高規鏡頭賣不好，中低階相對好一些。

法人關注潛望式鏡頭進展，林恩平表示，目前大家都積極尋求導入潛望式鏡頭，且高低階都有，法人進一步追問鏡頭組裝良率是否影響出貨，他回應，目前模組廠的良率已克服，但感測器（sensor）的良率較差，「下半年新機出貨目前有往後移一點。」

外界解讀，蘋果新機iPhone 15依往例將於近期亮相，目前已啟動鋪貨潮，推升主力鏡頭供應商大立光營收本季營運逐月向上，惟外傳新旗艦機種最大亮點的潛望式鏡頭設計，面臨下游模組廠良率卡關的難題，林恩平一席話，雖未提及那家客戶，市場臆測，iPhone 15新機確實面臨組裝良率瓶頸，但良率問題已由模組廠轉移至感測器廠，且新機出貨時程恐將遞延。

鏡頭 大立光 營收

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