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美科技巨頭帶動 統一 FANG+ETF 淨值創歷史新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國債務上限危機解除，使市場投資氣氛改善，美股也持續上漲。尤其是受惠 AI 題材的科技巨頭，今年來股價一路飆升，帶動 FANG+指數上升。截至6月6日，統一 FANG+ETF（00757）最新淨值達到55.56元，創下歷史新高。至今手中持有部位的投資人，報酬率應已為正值。統一 FANG+ETF（00757）屬於長線成長趨勢明確的科技股ETF，投資人只要買進並長期持有，就能參與科技巨頭的長期成長。

統一 FANG+ETF（00757）成分股精選十大科技巨頭，且為覆蓋多主題的科技股 ETF，包括 AI 技術先驅及硬體設備龍頭微軟、谷歌、META、輝達及超微半導體，電動車霸主特斯拉、串流影音王者網飛及雲端龍頭亞馬遜等也在其中。FANG+指數成分股採平均權重計算，個股漲跌對指數貢獻不因市值大小產生差異，完全反應於指數中。且指數成分股權重，每季皆會再調整，自動為投資人達到資產再平衡。

統一 FANG+ETF（00757）基金經理人林良一表示，多主題優勢使 FANG+指數長線潛力佳。部分個股近期股價漲高，短線上建議投資人保持謹慎，有回檔機會可伺機進場布局。近期進場的投資人，採持有核心部位為主的策略，長線投資人也可透過定期定額方式累積部位，以未來市場復甦的爆發性成長為目標，方能參與尖端科技的長線成長趨勢。

ETF 科技股

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