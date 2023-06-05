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永豐投顧：留意 WWDC 題材的蘋概股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股連三周大漲1，200點，日KD已達86／87過熱區間，外資期貨淨多單已由先前33,000口降至24,360口，留意是否有反手高檔獲利了結跡象，尤其是漲多的AI IP族群。永豐投顧表示，投資人不妨留意6月6日蘋果即將召開的開發者大會（WWDC），目前股價尚未發動的蘋概股，或許將獲投資大行青睞，可等待FOMC會議前，股市震盪拉回再找尋機會。

永豐投顧表示，5月17日台股攻上萬六關卡，起因於美國債務上限傳出可望達成協議，外資在期現淨多單一口氣拉到3萬口以上，現貨市場則是大買台積電（2330）等權值股拉抬指數，後在NVIDIA第2季展望報喜下，AI概念股全面噴出，不過，美國債務上限過關應已反應在股市上，在美、台股漲多情況下，留意利多出盡，而市場可能開始轉向擔心後續FOMC會議。

6月14日為美國FOMC會議召開日，以目前官員談話來看，官員對6月是否再度升息看法不一，Fed理事傑佛森及費城聯準銀行主席哈克暗示6月可能暫停升息，Fed里奇蒙分行總裁Barkin表示通膨增速已經放緩，但仍過高，希望需求確實下降並壓低通膨。永豐投顧指出，各官員看法不一，預期市場重新回到升息焦慮中，就算6月不升息，是否跳過6月而7月再升息也在目前市場聲浪中，預期在FOMC會議前，投資者觀望，將使目前火熱的市場有降溫作用。

升息 台股

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