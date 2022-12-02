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海拔2000公尺！全國「最高」聖誕樹今晚點亮驚艷山谷

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
兩盞高達28公尺大雪松聖誕樹瞬間點亮驚艷全場。參山國家風景區管理處提供
兩盞高達28公尺大雪松聖誕樹瞬間點亮驚艷全場。參山國家風景區管理處提供

2022「山谷燈光節」點燈活動，今晚7點15分在梨山賓館前閃亮登場！在交通部觀光局參山國家風景區管理處長曹忠猷、金馬獎最佳女配角獎、梨山在地環山部落之光林詹珍妹女士等人按燈啟動下，兩盞高達28公尺大雪松聖誕樹瞬間點亮驚艷全場，音樂、燈光照亮全場，一片歡呼，聖誕節氣氛溢滿整個山谷。

同一時間，參山處設在梨山山區三處制高點，包括攬勝樓、梨山賓館、櫻緣丘等三處已架設高解析度即時影像攝影機，也同時對外公開開放觀賞，24小時高解析度畫面美景直播，360度無死角，能調整鏡頭方向、遠近，讓民眾不錯過所有美麗的細節，讓無法到場民眾也能隨時觀賞梨山美景。

參山處長曹忠猷表示，從12月1日期，大家已經可以脫口罩到戶外走走，將提高觀光能量 ，他希望燈光節可以延續國旅熱潮，民眾不用急著出國也可以體驗聖誕氛圍。

曹忠猷說，參山處今年在梨山完成三處高解析度即時影像攝影裝置，網址分別是梨山賓館：https://youtu.be/EYlTvfCiNyg；攬勝樓：https://youtu.be/ydHy8nHbbXY；櫻緣丘：https://youtu.be/psFEtsp6X7I，遊客也可以透過網路直播觀賞全國最高的聖誕樹美景。

到場點燈嘉賓林詹珍妹登台，看到大家對她禮遇，害羞、風趣地說：「我是個小姑娘，只有75歲。」引來鼓掌與笑聲，她說很高興山谷燈光節繼續舉辦，希望大家每年都到梨山過聖誕節。

到場嘉賓還包括台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍、武陵農場場長鄭源敏、福壽山副場長王仁助、台灣觀光產業發展協會總會長蕭明仁、台灣基督長老教會泰雅爾中會董事長徐正義牧師、議長哈告伍道牧師等人。

活動從晚間6點熱鬧展開，梨山泰雅爾詩歌演唱、原民舞蹈、光環境藝術表演都很吸睛。這場第二屆梨山谷關燈光節活動，展期至明年1月8日。

除了梨山賓館前兩棵高達28公尺大雪松聖誕樹之外，周邊梨山大街布置閃亮亮聖誕燈飾，梨山新地標「耶穌堂」也用電腦燈光染色變換色彩；谷關部分在溫泉公園建造成「幻彩聖誕村」，民眾到谷關溫泉公園的「光之花園」，可看到繽紛彩虹步道，夢幻感十足。

台灣觀巴協會理事長張龍麟說，目前正有台灣觀巴行駛梨山、谷關這條路線，例如「春花夏果秋楓冬雪 福壽山梨山武陵繽紛四季之旅」台灣觀巴行程，沿台14甲線一路經清境、合歡山、武嶺，山勢綿延，景色秀麗。搭配上福壽山農場、梨山、武陵農場四季不同的風情，讓人流連忘返，一去再去；順道採買高山蔬果，送禮自用二相宜。

海拔2000公尺！全國「最高」聖誕樹今晚點亮驚艷山谷。參山國家風景區管理處提供
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武陵農場 觀光 福壽

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