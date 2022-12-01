國泰永續高股息ETF開盤完成填息 新成分股出爐

台股大漲並重返萬五大關，激勵國泰永續高股息ETF（00878）、元大高股息（0056）等ETF於今（1）日開盤隨即完成填息，其中，國泰永續高股息ETF歷時12個交易日，完成第4季度的單次填息。另外，在11月中下旬就引發市場熱烈討論的新成分股，如今也正式出爐，呈現三進三出，新增聯發科（2454）、中鋼（2002）等新面孔。

今年來國泰永續高股息ETF展現其抗震力因而受到廣大投資人關注，收益人數急起直追，尤其2、5、8月的除息月人數成長更明顯，截至10月底受益總人數來到76.8萬人，僅次於元大高股息ETF的90.1萬人，排行市場第二大；最新規模來到1,322.7億元，也是再度刷新新高紀錄。

國泰永續高股息ETF今年來填息之路受到台股走跌拖累，第1、3季未完成填息，第2季則花費11個交易日；2021年度則每季都填息，花費時間在1天至17天間不等；2020年上市後的首次除息僅一天就火速填息。

值得一提的是，國泰永續高股息ETF所追蹤的MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，近期進行半年度調整。依據MSCI指數公司資訊，本次成分股新增聯發科、瑞昱（2379）、中鋼等三檔；同時並刪除華新（1605）、元太（8069）、統一（1216）等三檔。

其中，聯發科、瑞昱、中鋼納入，主因其股利分數提升，同時ESG表現達標；而刪除的個股中，華新主因ESG評級下降而未達標，元太、統一則因則為股利分數排序值降低所致。

國泰永續高股息ETF經理人游日傑表示，本次指數調整，仍維持該標的指數較為穩健與低周轉率的特性，在今年度配息表現亮眼下，兩檔半導體個股聯發科、瑞昱獲得納入，也增添了該標的指數的成長性。

台股在今年來歷經超過半年度以上較大幅度的修正後，近期已見到築底回升跡象。惟台股反彈過程中，仍不免面臨上檔套牢反壓，故建議有興趣參與台股長線後勢的投資人，可透過定期定額的方式分批承接，為相對穩健策略。