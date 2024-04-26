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華南金今年股東會紀念品送 SNOOPY 事事如意碗組

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

華南金（2880）公布今年股東會紀念品為SNOOPY事事如意碗組。這次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間：自5月22日至113年06月18日止。

股東會紀念品 華南金

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