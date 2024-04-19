元大人壽攜手臺南市政府 推動微型保險
元大金控（2885）旗下元大人壽積極響應主管機關政策，持續拓展微型保險保護傘，協助更多弱勢民眾以低保費獲得基本保險保障。2020年起，元大人壽開始與縣市政府合作推廣微型保險，從嘉義縣政府、基隆市政府到新北市政府；2023年更攜手臺南市政府為轄區內身心障礙的市民提供基本意外保障，2024年受惠人次更成長達3.3倍。
臺南市市長黃偉哲上任後即推動「照顧弱勢為優先」的施政理念，積極爭取民間資源，2023年與元大人壽及臺南市私立朝興社會福利慈善事業基金會合作，共同為臺南市15足歲至45足歲身心障礙民眾投保微型保險；2024年更擴大保障人數，保費全數由元大人壽捐助，希望能為更多弱勢民眾建構基本保障。根據壽險公會公布今年各縣市微型保險有效契約人數占比，迄2月底，臺南市投保人數占全臺的14.46%，名列第一。為感謝各界慈善團體、企業及善心人士挹注臺南市政府社會局辦理社會福利業務，社會局特舉辦「暖心送愛 感恩茶會」，元大人壽也在活動中接受副市長趙卿惠頒發感謝狀，期待彼此有更長久的合作，以幫助轄區內更多弱勢族群。
不僅元大人壽積極推廣微型保險，元大金控集團其他子公司包括元大證券、元大銀行、元大投信也都於2021年陸續加入微型保險捐助行列，關懷對象從原本的弱勢兒少，更逐步擴及經濟弱勢與身障族群，持續為社會弱勢提供基本意外保障。
本著落實公平待客原則、推動普惠金融精神，元大人壽期待將微型保險推展予更多弱勢對象及其家庭，並透過集團的共同力量擴大受惠對象，持續把愛與保障推廣至那些因收入及存款有限、無多餘資金可購買商業保險的家庭，讓他們在遭逢突來意外事故時，因有保險保障而不致讓家庭陷入經濟危機。
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