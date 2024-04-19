元大人壽攜手臺南市政府 推動微型保險

元大金控（2885）旗下元大人壽積極響應主管機關政策，持續拓展微型保險保護傘，協助更多弱勢民眾以低保費獲得基本保險保障。2020年起，元大人壽開始與縣市政府合作推廣微型保險，從嘉義縣政府、基隆市政府到新北市政府；2023年更攜手臺南市政府為轄區內身心障礙的市民提供基本意外保障，2024年受惠人次更成長達3.3倍。

臺南市市長黃偉哲上任後即推動「照顧弱勢為優先」的施政理念，積極爭取民間資源，2023年與元大人壽及臺南市私立朝興社會福利慈善事業基金會合作，共同為臺南市15足歲至45足歲身心障礙民眾投保微型保險；2024年更擴大保障人數，保費全數由元大人壽捐助，希望能為更多弱勢民眾建構基本保障。根據壽險公會公布今年各縣市微型保險有效契約人數占比，迄2月底，臺南市投保人數占全臺的14.46%，名列第一。為感謝各界慈善團體、企業及善心人士挹注臺南市政府社會局辦理社會福利業務，社會局特舉辦「暖心送愛 感恩茶會」，元大人壽也在活動中接受副市長趙卿惠頒發感謝狀，期待彼此有更長久的合作，以幫助轄區內更多弱勢族群。

不僅元大人壽積極推廣微型保險，元大金控集團其他子公司包括元大證券、元大銀行、元大投信也都於2021年陸續加入微型保險捐助行列，關懷對象從原本的弱勢兒少，更逐步擴及經濟弱勢與身障族群，持續為社會弱勢提供基本意外保障。

本著落實公平待客原則、推動普惠金融精神，元大人壽期待將微型保險推展予更多弱勢對象及其家庭，並透過集團的共同力量擴大受惠對象，持續把愛與保障推廣至那些因收入及存款有限、無多餘資金可購買商業保險的家庭，讓他們在遭逢突來意外事故時，因有保險保障而不致讓家庭陷入經濟危機。 元大人壽連續兩年捐贈微型保險予臺南市身心障礙者，副市長趙卿惠特代表臺南市政府頒發微型保險捐贈感謝狀予元大人壽。元大人壽／提供

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