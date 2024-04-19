富邦美術館開幕展「真實本質：羅丹與印象派時代」 LACMA典藏在台亮相

各界期待的富邦美術館將於5月4日正式開館，隆重推出開幕國際大展《真實本質：羅丹與印象派時代》，呈獻19世紀雕塑大師奧古斯丁．羅丹（Auguste Rodin）及印象派藝術家，包括塞尚（Paul Cézanne）、雷諾瓦（Pierre Auguste Renoir）、莫內（Claude Monet）、畢沙羅（Camille Pissarro）、竇加（Edgar Degas）、西斯萊（Alfred Sisley）、高更（Paul Gauguin）和波納爾（Pierre Bonnard）等名家珍稀雕塑與畫作。

《真實本質：羅丹與印象派時代》展覽將於2024年5月4日至9月23日在富邦美術館舉行，此展由美國西部最大的美術館—洛杉磯郡立美術館（Los Angeles County Museum of Art，下稱LACMA）策劃，為LACMA藏品首度大規模來台，展出該館典藏精選100件，出自羅丹及其藝術生涯中一起工作、展覽的印象派畫家與雕塑家之手。

富邦美術館館長翁美慧表示，引進此展的過程中，不論是運輸、保險都經歷重重困難與挑戰，感謝文化部支持，富邦美術館得以將如此精采展覽與來自世界各地的藝術收藏帶到台灣與國人分享。《真實本質：羅丹與印象派時代》是富邦美術館第一檔展覽，將在倫佐．皮亞諾（Renzo Piano）在台設計的首座建築中展出，皮亞諾亦曾為LACMA設計兩間展館。

羅丹（1840–1917）是19世紀最受推崇的雕塑家之一，在西方藝術史的論述中，他被奉為備受折難、堅毅而又才華洋溢的天才代表。羅丹在雕塑上的成就，在於其舉重若輕地跨越許多藝術界線。他可被視為一位浪漫主義者，因其雕塑以身體形式表達強烈情感；從他強調古典敘事所特有的張力來看，他也可被視為一位古典主義者；若就他透過觀察人體肌腱骨骼所深刻掌握的動作精確度來說，他則稱得上是一位自然主義者。無論就觀念或形式，羅丹的各種藝術思維都對其過往與當前的藝術提出諸多質疑和挑戰，這無疑地讓他的創作帶有一種面向未來的藝術前瞻性。

《真實本質：羅丹與印象派時代》是一場試圖重新建構藝術家羅丹及其雕塑的展覽，藉由重新梳理羅丹與同期藝術家作品的關係脈絡，探討這位藝術家在藝術史上的重要性與定位。此次展覽將展出多件羅丹在學術上重要性極高的作品，其中包括奠定羅丹學術地位的〈巴爾札克紀念像〉、最為人所討論的公共藝術重要作品〈加萊義民〉、位於〈地獄之門〉頂部的經典作品〈影子〉，以及一系列羅丹精湛的人體表現之作，包括〈哭喊〉、〈皮耶．德維松的左手〉等，更有羅丹早期職涯發展階段創作〈蘇珊〉，是符合當時審美主流、極受市場喜愛之作，邀請大家前來富邦美術館共享羅丹與印象派盛宴，近距離觀看國際級大師藝術經典。

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