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中信銀提創新金融助淨零轉型 推廣ESG存款綠色貸款

中央社／ 台北19日電

台灣接軌國際邁向2050淨零轉型，中信銀行法金產品處處長蕭志鵬受邀演講指出，為鼓勵大廠照顧中小企業並落實減碳、碳管理，金融業推出「資金組合式貸款」綠色金融商品，大廠辦理ESG存款，其存款利差將補貼供應鏈或利害關係人的綠色貸款，藉此用創新金融協助企業淨零轉型。

工研院今天舉行第3屆 「ITRI NET ZERO DAY打造淨零時代競爭力」論壇暨特展，第1場企業分享暨綜合座談由工研院副院長胡竹生主持，與會來賓包含碳交所協理朱嘉文、中信銀法金產品處處長蕭志鵬和那斯達克大中華區業務發展副總監陳淑敏。

在淨零轉型時代趨勢下，近年來台灣金融業者紛紛倡導綠色投資、融資，藉此促使產業積極導入ESG相關概念。

蕭志鵬表示，為鼓勵大廠照顧中小企業並落實減碳、碳管理，中信銀推出「資金組合式貸款」商品，透過大企業辦理ESG存款，並由中信銀提供上下游供應鏈廠商相關低碳、節能和減碳等所需資金支持，存款利差收益用於上下游供應鏈利害關係人的ESG貸款利率減碼補貼，以創新金融協助淨零轉型。

蕭志鵬也強調，針對高碳排產業，銀行收回貸款是無法改善碳排，而是要建立科學化指標基礎，衡量減碳計畫是否能落實，協助客戶達成目標，因此在淨零路上單靠銀行資源無法解決客戶轉型問題，中信銀和工研院合作，將碳盤查、碳技術整合，提供客戶有效淨零轉型。

金管會2022年號召國內金控成立永續金融先行者聯盟，中信金為第1屆聯盟輪值主席，蕭志鵬指出，透過投融資實際投入前瞻戰略經濟活動，與國發會2050淨零排放路徑的關鍵戰略產業總金額達新台幣5811億元、較2011年成長24%；2022年綠色採購總金額也將近15億元、年增67%。

碳交所協理朱嘉文表示，現行碳交所的國際碳權最小單位為1噸二氧化碳當量，中小企業可視自身實際需求，買入適量碳權。

朱嘉文進一步提到，碳交所持續推動碳諮詢與教育訓練，推出各種ISO標準認證課程，培養更多溫室氣體從業人員、溫室氣體專業人員，滿足企業需求。

ESG 中信銀行 減碳

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