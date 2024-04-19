股市拉回進場 高股息 ETF 勝率會高過大盤

當前台股來到歷史高位，近期受到美國通膨數據影響市場對聯準會降息預期，盤勢波動加大，投資人忐忑不安、欲進場或加碼者躊躇不前。野村投信指出，加權指數的「點位」並不是重點，因為若把已配發的股息權值還原後早已逾4萬點以上 (根據臺灣指數公司，2024/4/12加權(總報酬)指數為44844.18點)。投資台股是參與台灣企業長期獲利成長的果實，若想「抱得久、抱得穩」，除了透過股息累積之外，若能選擇勝率較高投資標的，也有助於增加持股信心，亦可參與長期較佳的資本利得機會。

統計台股近八年表現，以高股息為訴求的臺灣高股息指數長期總報酬為211.95%，與加權指數的232.30%相去不遠，亦即不少投資人透過股息機制抱得久、進而參與台股大盤上漲的成長果實。然而，若進一步選擇兼具高息與正向趨勢動能的強勢高息股，即以臺灣趨勢動能高股息指數為代表，不但同樣具有高股息題材，總報酬更可一舉推升至463.10%，漲幅為台股大盤的兩倍。

另外，相較於台灣高股息指數，就月度與年度勝率而言，將分別提升至69%與75%，代表有機會在漲勢領漲、跌勢抗跌，並使年化波動度從15.4%降低至14.6%；此外，每月平均超額報酬為+0.52%，在經年累月加上高勝率之下，趨勢動能高股息指數投資成果明顯提升。

野村投信投資策略部副總但漢遠表示，好比分析一支棒球隊表現穩健與否可看勝場率，ETF投資也可分析其相對大盤表現的勝率。即將於4月22日至4月24日開募的野村臺灣趨勢動能高股息ETF(00944)其追蹤指數「臺灣趨勢動能高股息指數」無論是月度、年度表現勝過大盤的機率高，且統計期間月報酬超越大盤最高紀錄達八連勝，經年累月下來帶動總報酬表現更勝大盤，也比一般高股息指數更為出色。

臺灣趨勢動能高股息指數採用綜合雙指標，也就是除了「股利指標」之外，更加入台灣罕見但在全球投資圈廣被採用的「動能指標」，並且在每年5月與11月定審換股二次，使其精選的50檔成分股皆同時符合「股價正向趨勢動能」與「高息優勢」，因此超前布署當年獲利成長及預期未來有機會高配息的個股，進而拉高長期「勝率」、進而提升總報酬潛力，後市股價動能成長與配息表現雙雙可期。

此外，野村臺灣趨勢動能高股息ETF(00944)預計5月9日掛牌，從進場時間點來看，可說是天時地利兼具，有助投資人掌握高息股行情，原因在於上市櫃公司於每年5~7月陸續發放現金股利，易吸引資金提前布局殖利率相對優渥者，加上外資回補台股趨勢可望延續，也相對有利高息股表現。

野村臺灣趨勢動能高股息ETF(00944)經理人林怡君表示，隨著國際情勢愈趨複雜，無論是透過主動式基金或被動式ETF，投資台股更需要高勝率的策略。以高股息ETF為例，00944其追蹤臺灣趨勢動能高股息指數，即是臺灣目前首檔透過股價動能與股利息收的雙篩選指標，用獨特的方法論(Methodology)提高投資勝率，以期為台股投資人追求息利雙收的機會，此外，00944預計第一次除息時間落在7月中，可立即參與今年度台股除權息行情。對於小資族而言，更是投資起手式的第一步，順勢參與台股成長行情，也兼顧存股收益需求。

野村投信提醒，選擇高股息ETF時，除應注意配息率是否與標的指數息率差異太大，可能使ETF長期績效落後標的指數，參加配息時也要留意配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。

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