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近一月海外基金印度中小基金居冠 迎接大選後續看俏

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
印度的選舉行情是帶動股市向上的重要驅動力。(本報系資料庫)
印度的選舉行情是帶動股市向上的重要驅動力。(本報系資料庫)

群益投信統計，印度從1989年開始以來歷經七次總理大選，統計這七次大選後1個月、3個月都有11%以上漲幅，以印度中小指數來看，選後一個月更高達21.2%，顯示出印度的選舉行情的確是帶動股市向上的重要驅動力，人氣高漲的現任總理莫迪極有可能再度連任，而他也將帶領印度進入政策收割期，開啟下一個黃金十年。回顧過去三屆印度國會大選，印度指數在選舉前後三個月表現亮眼，其中又以中小型股的漲幅更加驚人。

觀察投信發行統計至4月17日的新台幣計價海外基金近一月績效表現，其中以群益印度中小基金8.66%表現居冠，其次包括安聯全球油礦金趨勢、富蘭克林華美中國A股、群益大印度、德銀遠東DWS全球原物料能源、野村印度潛力、台新印度都有5%以上的好表現，整體來看，印度基金表現最佳。市場法人表示，印度5月將進行總理大選，加上印度經濟數據持續回升，外資挹注，中長期來看都具投資優勢，現階段正是卡位印度選舉行情的好時機。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，目前印度民眾對於現階段的經濟發展是相當滿意的，這將使印度股市的投資氣氛更趨正向，有利延續目前的多頭走勢。由於金融市場停止升息最受惠的是新興市場，而印度是新興市場中政策相對穩健，同時經濟成長潛力最大的，全球金融環境已逐漸趨向寬鬆，有利整體股市表現，印度總經、企業基本面仍強勁，預期中小型股在樂觀情緒驅動下仍將表現更佳。

投信發行海外基金近一月績效表現(資料來源︰CMoney)
投信發行海外基金近一月績效表現(資料來源︰CMoney)

印度 群益

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