滙豐高端財管業務 開辦

滙豐銀今年3月拿下財管2.0執照，昨（18）日宣布正式開辦。滙豐銀指出，財管2.0耕耘億元以上大戶，鎖定回流台商、本土企業主以及半導體與AI起飛帶動的「科技新貴」，看好台灣高端財管戶數愈來愈多，同時釋出繼續尋找設立第四座旗艦中心城市。

滙豐銀指出，未來將在台灣繼續設立財管旗艦中心，目前已經在台北、桃園、台中設立，並透露拿下財管2.0執照後，將進一步開放六大投資商品。

包括：第一、不受信評限制的債券，第二、未具有證券投資信託基金性質的境外基金。第三、待金管會第3季開放後，滙豐銀將視客戶需求，配合提供自行外幣資產質借做外幣融資業務，高資產客戶可以提升資金操作彈性、拉高槓桿操作以及套利空間，擴大活化財管市場規模，目前香港、新加坡都有提供。第四、客製化結構型商品；第五、放寬結構型債券發行商；第六、OBU客戶外幣計價台股衍生金融商品。

滙豐銀透露，高端客戶近幾年樣貌轉變，從企業主客戶過半，近年看到半導體與AI領域的「科技新貴」起飛，這些「科技新貴」需要的投資需求愈來愈廣，例如對沒有信評的債券展現高度興趣，未來經過風險評估後，可提供給客戶投資。

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