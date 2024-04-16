國票金董座魏啟林看財經內閣名單：令人耳目一新及讚賞

金管會新任主委開出國立政治大學商學院副院長彭金隆大黑馬，票券金融業界董座展現高度期待。票券金融公會理事長兼國票金控（2889）董事長魏啟林16日表示，對於賴清德新任總統及內閣所提出的「行動創新內閣」財經內閣名單，認為「令人耳目一新及讚賞」，並期待金融發展與開創性的政策，「出新任金管會主委彭金隆教授，是非常合適的人選」。

魏啟林指出，彭教授是相當有活力的學者，學有專精，擔任過基層公務員，更是財政部培養金融菁英人才，亦曾擔任公民營壽險公司董事，熟稔保險業經營，尤其是保險業接軌IFRS17會計制度研究，近年在金融創新的政策建言不遺餘力，無論在學術論著及實務發展均具前瞻性。

魏啟林也表示，這波令人驚豔，名符其實的「行動創新內閣」名單中，還有來自於產業的經濟部長郭智輝，其擔任崇越（5434）集團董事長，是台灣半導體產業發展的專家，擁有台北大學企業管理博士，長期支持台灣管理學界學術活動，並曾擔任台灣管理學會會長，具國際觀，對於解決國內產業發展面臨「五缺」問題，是非常稱職的人選。而即將接掌數位發展部黃彥男，原擔任中研院資訊創新科技研究中心主任，是台灣資通訊領域及AI領域的頂尖專家，也是台灣人工智慧學校董事，其專業能力深獲公私部門信任，將在人工智慧應用及資訊安全領域的發展強化，可積極運用人工智慧科技於打詐防假，發揮政府效能。

據央行統計，2022年底台灣海外投資淨資產金額超過50兆台幣，加上海外民間儲蓄約數十兆台幣，累積龐大的民間海外財富，國內的保險公司亦吸收大量國內的超額儲蓄，流向海外投資。魏啟林指出，金融產業是台灣第二大產業族群，對政府稅收、創造 GDP 及促進就業貢獻巨大，全體金融機構總資產近120兆元。金融服務業從業人員逾 100 萬人，也間接創造出包括法律、資訊科技、會計、顧問、廣告等行業之大量工作機會。

魏啟林認為，台灣條件非常適合成為「亞洲OBU資產管理中心」，吸引台商及外資資金來台不入境（OBU），與國際資產管理機構來台，接軌各國際平台，預期將可帶動國際會計、法律、租稅、信託、顧問各產業與人才的高度發展，並帶動大量就業，改善國內服務業薪資水準低落現象，打破年輕人的低薪困境，讓優秀人才願意留台發展，成為亞太金融中心之一。

而新任政府希望藉著推動台灣成為亞洲資產管理中心、亞洲永續金融的典範，同時延續金融業作為中小企業後盾的角色、並兼顧資訊安全發展的目標，這些都是新內閣希望攜手金融產業共同達成的目標。

他表示，黃天牧主委任內積極推動公司治理，ESG永續金融，獲得相當的成效，完成階段性任務。未來將可在健全的金融監理制度下，積極提升金融產業占GDP的產值，研議籌設亞洲OBU資產管理中心，提出我國金融升級與創新發展的藍圖，並應用台灣龐大的國民財富及科技創新優勢，促成整體服務業附加價值提升。

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