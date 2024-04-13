高雄銀股利配發率衝高達86% 每股配0.6元現金股票各半

高雄銀行（2836）董事會決議通過2023年盈餘分派，普通股每股配發股利0.6元，股利配發率拉高到將近86%創紀錄，比2023年股利增加1倍，其中現金股息與股票股利各半，均為每股0.3元，股利配發率拉高主因投資評價回升挹注迴轉利益拉高可分配盈餘，使得高雄銀的股利配發率衝高到85.7%。

高雄銀2023年分派2022年盈餘時，因為淨值項下其他權益大幅減損，當期盈餘無法分配，最終動用資本公積配發每股0.3元股票股利，今年則是有迴轉利益挹注可分配盈餘下，不必動用公積，光就盈餘分派股利就有每股0.6元，比2023年倍增，也算補償股東，尤其是大力支持現增的股東。

高雄銀表示，財報迴轉至可分配盈餘的部分概估約有4億多元，朝提高股利方向研擬下，因此最終現金股息與股票股利各半。加以高雄銀剛辦完歷來最大規模現金增資，因此發放股利的現金與股票比例，與往年股票股利相對高於現金股息的狀況略有調整。

高雄銀預定5月24日召開股東會，屆時將討論股利案，以及補選一席獨立董事。高雄銀去年改選一共選出四席獨立董事，目前已有兩席獨董請辭，因此預定股東常會先行補選一席。

高雄銀2023年財報全年稅後純益8.65億元，比2022年獲利衰退約7%多，全年每股稅後純益（EPS）0.7元。儘管獲利較上年度下滑，但盈餘分派有迴轉利益挹注，所以股利配發反而倍增。

商品推薦