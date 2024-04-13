高雄銀股利配發率衝高達86% 每股配0.6元現金股票各半

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

高雄銀行（2836）董事會決議通過2023年盈餘分派，普通股每股配發股利0.6元，股利配發率拉高到將近86%創紀錄，比2023年股利增加1倍，其中現金股息與股票股利各半，均為每股0.3元，股利配發率拉高主因投資評價回升挹注迴轉利益拉高可分配盈餘，使得高雄銀的股利配發率衝高到85.7%。

高雄銀2023年分派2022年盈餘時，因為淨值項下其他權益大幅減損，當期盈餘無法分配，最終動用資本公積配發每股0.3元股票股利，今年則是有迴轉利益挹注可分配盈餘下，不必動用公積，光就盈餘分派股利就有每股0.6元，比2023年倍增，也算補償股東，尤其是大力支持現增的股東。

高雄銀表示，財報迴轉至可分配盈餘的部分概估約有4億多元，朝提高股利方向研擬下，因此最終現金股息與股票股利各半。加以高雄銀剛辦完歷來最大規模現金增資，因此發放股利的現金與股票比例，與往年股票股利相對高於現金股息的狀況略有調整。

高雄銀預定5月24日召開股東會，屆時將討論股利案，以及補選一席獨立董事。高雄銀去年改選一共選出四席獨立董事，目前已有兩席獨董請辭，因此預定股東常會先行補選一席。

高雄銀2023年財報全年稅後純益8.65億元，比2022年獲利衰退約7%多，全年每股稅後純益（EPS）0.7元。儘管獲利較上年度下滑，但盈餘分派有迴轉利益挹注，所以股利配發反而倍增。

股利 股東會 股票

延伸閱讀

超級補選日？ 全台6場補選13日登場 各地選情一次看

台東大武鄉長補選 候選人涉現金賄選3萬元交保

麥寮鄉長補選…柯文哲Long stay輔選9天 結果明天揭曉

雲林兩鄉鎮補選明投票 藍白黨主席衝刺 綠確定大咖缺席

相關新聞

追「創意私房」金流 XREX：2年多收款近3000萬元

加密貨幣交易所XREX發布一份金流分析報告，揭露台版N號房「創意私房」4個錢包的區塊鏈上金流，從2021年底至2024年...

新台幣跌跌不休收32.293元 週線連5黑

儘管美國3月PPI低於預期，市場仍憂心聯準會不會太快降息，美元指數居高，亞幣持續示弱，新台幣匯率今天盤中貶破32.3元、...

台股 ETF 投資人數叩關800萬 72%選擇高股息

臺灣集中保管結算所最新統計，台股ETF至4月首周投資人數再增加至779萬人歷史新高，目前國內投資人數前十大標的，已有半數...

外資落跑…台幣爆量貶1.91角 匯價探五個月低點

美國3月消費者物價指數（CPI）增幅高於預期，澆熄市場對聯準會（Fed）6月降息預期，美元指數急衝，新台幣昨（11）日爆...

美元強漲 台幣重貶近2角

美國最新公布的消費者物價指數（ＣＰＩ）顯示通膨降溫不如預期，市場擔憂聯準會降息時間可能延後且減碼，帶動美元大漲，亞洲主要...

分紅保單、實支險新制 7月上路

金管會保險局昨天宣布分紅保單和實支實付險的「保險商品銷售前程序作業準則」修正草案，預計七月一日上路。新制規定銷售分紅保單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。