大摩看緯創：第1季營收優於預期 將受惠於輝達GB 200運算板
摩根士丹利證券發布報告指出，緯創（3231）第1季營收優於法人預期，是輝達（NVIDIA）GB 200運算板的受惠者，且本益比仍合理，重申「優於預期」評等，維持目標價158元，為內外資法人最高價。
報告指出，緯創第1季營收季增4%、年增12%，比大摩預期高出3%，比外資法人圈預期高出11%。即使扣除緯穎（6669）的貢獻，緯創3月營收仍有633.1億元，不但是今年高點，也高於去年9月的年度最高營收數字622億元。
大摩指出，緯創筆電去年9月出貨量為200萬台，今年3月則下滑到190萬台，可明顯看出人工智慧（AI）業務正加速發展，有助於緯創提高營收，進而推升獲利。
緯創仍是大摩目前最看好的 AI ODM 廠。雖然投資人仍擔心緯創在繪圖處理器（GPU）基板市場的可能損失，但大摩認為緯創實際上將受惠於GB200運算板。因此，大摩在3月底將緯創目標價從143元上調到158元。而且，以2025年獲利預估，AI 下游股票的本益比介於15-20倍，但緯創只有13.5倍。
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