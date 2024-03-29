野村00944強勢動能選股策略 兼顧股息與價格總報酬

近期最熱議的話題莫過於高股息ETF投資。市面上熱賣的ETF各有不同訴求與篩選流程，對於許多存股族來說更是檔檔投資、如數家珍，希望達到分散配置的效果。然而，若進一步探究其成分股，卻發現其中不少持股其實大同小異、重疊度不低。無論是所謂的第一代訴求「純高息」、第二代聚焦「永續/龍頭企業」高息，乃至於第三代加入成長因子、強調旺季追股息、淡季追成長的「成長」高息，其投資篩選流程大多從「當前股利率」出發，即便後續透過企業獲利等因子來調整權重或分數，由於一開始的選股出發點早已定位僵固，造成各種指數成分股差異性不大。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治指出，這是因為市面上熱賣高股息ETF大多「以息為本」，即使部分標榜加入公司成長性(如獲利性、股東權益報酬率評估)，最後成分股篩選仍是從當前股利率高低進行排序，因此造成不少成分股雷同。若要跳脫當前高股息ETF持股重疊度高的窠臼，就須從成分股篩選流程的方法論(methodology)著手創新，才有機會找到獨門的高息股。

4月22日到4月24日募集的臺灣趨勢動能高股息ETF(00944)其追蹤指數，除了透過「動能指標」聚焦股價處於正向趨勢動能的強勢股，同時採用獨特的「股利指標」，從根本發掘「目前及未來」均有能力持續配發豐沛股利的公司，用「強勢高息股」兼顧股息與價格總報酬，以避免落入「追當前高息」卻犧牲「未來息收與成長性」的問題。

黃宏治表示，領息就好像找一座水庫，除了端看目前水量大小，還要留意水庫所處這座山的中上游水土保持做得如何，未來才有源源不絕的泉源。這道理放在股票投資上也適用；企業獲利才是長期股息的根本泉源。因此，有別於市面上熱賣高股息ETF大多聚焦公司股利的「當年水量」，臺灣趨勢動能高股息ETF(00944)則是兼顧公司股利的「當年水量」與「未來泉源」，從追蹤指數篩選流程的本質上做出區隔與進化，一舉同時掌握「股利資優生」與「股利潛力股」。

臺灣趨勢動能高股息ETF經理人林怡君進一步分析，動能指數在國外已行之有年，是機構法人、避險基金愛用選股指標，野村將動能選股策略帶入台灣高股息ETF，從容面對多空變化，該ETF追蹤臺灣趨勢動能高股息指數在每年兩次成分股定審時，除了在5月除權息旺季期間聚焦「已經公告高配息」的強勢股，在11月公司陸續開出前三季財報與明年營運展望時，更將預估公司「未來股利水準」，也就是採用FactSet預估該公司未來每股盈餘(EPS)，再乘上該公司過去三年平均股利發放率，即可推估一家公司接下來的股利潛在配發水準，透過這樣的篩選機制來發掘隔年度的「股利潛力股」，並在11月提前卡位布局。

根據臺灣指數公司的長期回測數據顯示，臺灣趨勢動能高股息指數自2015年11月17日至2024年2月29日累積總報酬高達416.53%，當中股息報酬即達193.75%，幾乎快等同於臺灣加權指數同期間的股息與價格累積總報酬206.91%，以及臺灣高股息指數的累積總報酬203.19%；另外，還有額外資本利得的部分，即價格報酬達222.78%，代表「強勢高息股」可望兼顧高股息ETF投資上的息收、成長與總報酬未來性。

00944由於使用獨特雙指標「股利指標」x「動能指標」與篩選流程，其追蹤指數的50檔成分股與目前台灣熱賣高股息ETF追蹤指數持股低重疊，重疊個股數量僅落在9-21檔，換言之00944成分股可望有29-41檔有別於市場的獨門高息股，除了擁有更多機會、「抗波動」與「低重疊」的特性，減少受到熱門成分股大幅震盪的風險較低，成分股也可望在大盤上漲時脫穎而出，締造相對穩健的長期表現，是投資人存股首選的優質標的。

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