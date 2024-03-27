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南染財報／去年 EPS 0.24元、擬配息0.3元

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

南染（1410）今（27）日召開董事會，會中通過去年合併財報，全年營收2.22億元、年減43.8%，稅前盈餘0.22億元、年減67.6%，稅後純益0.15億元、年減73.5%，每股純益（EPS）0.24元。另，董事會擬配發現金股利0.3元，若以今日收盤價35.7元計算，現金殖利率約0.84%。

因應產業變化，南洋董事會決議退出染整業經營，轉型為不動產租賃業務，原染整業務於去年元月19日停工結束，致使去年度營收較前年明顯衰退。

南染將於6月19日召開股東會，將報告與承認去年度營業報告書、股利分派案，並進行董事改選。

營收 股利

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東生華今年 EPS 拚逾2元

均華前二月 EPS 3.42元

漢翔去年每股純益2.36元 配1.42元

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