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ETF 熱賣引發台灣熱錢淹腳目疑慮 央行認證錢多拋三解方

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
中央銀行副總裁嚴宗大。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
中央銀行副總裁嚴宗大。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

面對 ETF 熱賣引發「台灣熱錢淹腳目」狀況，央行提出解方。央行副總裁嚴宗大今（18）日在立法院財委會上指出，台灣超額儲蓄率的確持續累積，近十年超過10％，建議政府善用超額儲蓄資金，透過國內外實體投資，促進經濟發展。

嚴宗大今日回應，媒體所謂的熱錢，指的是外資賣完股票後的資金停留在台灣時間，目前約新台幣1,000多億元，超額儲蓄則指的是在銀行體系與金融機構之間散佈的資金運用情形。

央行資料指出，台灣為小型開放經濟體，經濟成長動能高度仰賴國外需求，經常帳長期順差，反映超額儲蓄，持續累積，國內資金充裕，央行已經透過適時發行定期存單與各項操作工具，沖銷市場餘裕資金。

另外，央行也已經在2022年3月到2023年3月五度升息以及兩度調升存款準備率，有助於強化信用管制。

嚴宗大報告指出，建議用三種方式運用資金投入國內外實體投資，包括第一，增強民間部門參與公共建設量能，提振民間投資，因應少子化與高齡化、淨零排放目標，可以引導包括保險業龐大資金投入國內產業與注重要建設，可以優化國內投資環境加速推動率店與電動車等投資。

第二，因應家庭儲蓄率高，可以引導民間資金發展金融服務業以及財管業務，提升金融產業生產力。

第三，可以善用超額儲蓄進行跨國併購，取得關鍵技術以及戰略性資源，協助廠商全球布局，鞏固全球價值鏈的地位。

儲蓄 央行

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