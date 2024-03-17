保誠人壽退休大調查 女性退休規畫準備壓力值比男性高

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

女性扮演的角色會隨著人生階段轉變，因此對保障的想法及規劃也會有所不同，但對家人的關心與憂慮，不會因此而改變。根據保誠人壽2023年退休大調查顯示，女性在臨屆退休的不安情緒，不管是對自己健康狀況、退休金不足／儲蓄未達期望金額、或是家人健康狀況都相較男性多；女性對於退休規畫準備壓力值為38.6%，也比男性高出5.6%。

保誠人壽2023年退休大調查顯示，在準備退休金工具方面，女性選擇保險作為穩定保障規畫為58.3%，反映出作為家庭守護者的角色，女性較會運用穩定的方式建構家庭保障，以維持自己和家人的生活品質。保誠人壽提醒，除了退休規劃，在作為女兒、媽媽、祖母等不同的人生階段，女性的保障都需要隨之變更調整。因此，保誠人壽依據H.E.A.R.四大面向，提供女性們在健康保障(Health & Protection)、子女教育(Education)、資產規劃與傳承(Asset Planning & Transferring)以及樂活退休(Retirement)的需求建議，讓自己跟家人都可以得到全面守護。

保誠人壽指出，女性在剛出社會擁有穩定的薪水時，會希望回饋父母，但這時父母自身可能已有基本保障，建議以「先照顧好自己(Me) 才能照顧好家人(We)」的正面心態，先檢視自己的健康醫療保障是否需要加強或是補足。在轉變身分成為三明治族後，經濟狀況發展達到一定的基礎，可再按照個人經濟能力補足防癌保障及重大疾病的需求，讓個人的健康保障更全面。另外，也可考慮協助父母調高健康醫療保障，轉嫁健康風險，讓家人一同享有全面的健康保障。即將或已晉升為「阿嬷」的女性，若仍在可投保年齡內，建議補足長照保障，尤其女性在65歲退休後的平均餘命為18.28歲，比男性長6.65歲，完善的醫療保障可讓自己安心迎接晚年黃金退休期之餘，也可在面臨長照風險時，讓家人持續擁有穩定的生活品質。

為了從小培養孩子的競爭力並讓他們探索自己的興趣，子女教育金所費不貲，這時除了家中的經濟收入來源，也需要考量未來可能面臨的風險，備妥醫療及意外保障，並搭配重大傷病保險，以防突發事件導致家中收入中斷，也可依據家庭財務狀況準備分紅保單，運用分紅保單提供穩健保障的特性，在提供家庭保障之餘，還有機會透過穩健分紅支持孩子的教育基金。

趁早規畫資產傳承，才能更好的延續下一代的幸福，因此建議女性們在經濟穩定並逐步累積財富的同時，以長期穩定的思維，並視家庭需求，將分紅保單納入資產規劃，其壽險保障及有機會獲得分紅的性質能夠提供家庭更穩固的保障，順利實現資產傳承藍圖。保誠人壽有些分紅保單在壽險保障方面，讓保戶可以選擇保險金分期給付，只要事先約定欲分期給付之「指定保險金」及「分期定額保險金給付期間」，保誠人壽會按照約定的頻率，例如5、10、15、20或25年，將指定的保險金分期給付給受益人，讓媽媽或阿嬤們能更彈性及周延的規劃資產傳承，照顧下一代。

保誠人壽2023年退休大調查指出，受訪者的平均期望退休金高達1,600萬元，提前規畫退休金至關重要，女性們可以透過保誠人壽「保幸福 誠享退」預估退休生活所需的資金，如已經擁有壽險保障，也不可忽視未來的高齡風險，建議加強自己和配偶的醫療險和長照險保障，維持退休生活品質。

在備妥保險保障之外，可以透過不同的保戶加值服務，關注自己的身心靈健康。保誠人壽推出多項女性相關加值服務，包含與醫聯網和諾貝爾眼科攜手，分別提供女性癌症篩檢以及眼睛健檢專案。關心自身健康狀況，照顧好自己，再偶爾容許自己放鬆一下，可以參加救國團終身學習中的多元課程，或是享有雄獅旅遊的國外旅遊行程優惠。另外，作為懂得傾聽的好夥伴，保誠人壽與FarHugs遠距抱抱合作推出諮詢服務，由心理師給予暖心支持與專業引導，協助保戶迎向正面幸福人生。

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