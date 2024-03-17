阿公立遺囑規畫千萬財產 子女好心一動作死後變廢紙

不少人為避免死後子孫爭產，或是希望把財產分一些給疼愛的孫子，會預先立遺囑。資深地政士表示，立了遺囑要注意，不要把名下資產進行信託，否則精心規畫且經公證的遺囑，將會淪為廢紙一張。

最近就有一案例。正業地政士事務所所長鄭文在表示，由於長孫在阿公過世時負責「捧斗」，因此很多老人家會特別疼愛長孫。新北一位老人家也這樣，除了平常疼孫如命，也決定在百年以後，把名下資產分一些給長孫。

只是按照民法1138條規定，長孫並沒有繼承權，於是他透過民間公證人預立了一份公證遺囑，將名下價值數千萬元的多筆不動產，鉅細靡遺逐一分配，繼承人除了子女，當然也包括長孫。

老先生完成公證遺囑以後，由於近來詐騙集團橫行，家人擔心他年紀大了，名下的不動產被人騙走，於是提議將其名下不動產，自益信託到其中一位信任兒子名下，由於只是信託，老先生認為OK，同意辦理。

日前老先生過世了，子女們提示爺爺的公證遺囑，到地政士事務所委託辦理繼承登記，鄭文在一看不動產已信託，直接告訴家人，公證遺囑已無效，若要完成老先生願望，讓孫子也分一份，必須家人另外協調。

因為依照民法第1202條，遺囑人以一定之財產為遺贈，其財產在繼承開始時，有一部分不屬於遺產者，其一部分遺贈為無效；全部不屬於遺產者，其全部遺贈為無效。

所以，老先生雖立遺囑，但因為擔心被詐騙，將不動產再信託給兒子，該不動產就不屬於老先生遺產了，因此該份遺囑無效，只能按照民法第1138條的規定，由子女們繼承，長孫就沒有繼承權了，老生先對長孫遺贈無法達成。

另外，法務部100.11.22法律字第1000026003號函也有解釋，立遺囑人將名下不動產指定繼承，嗣後又將不動產信託移轉與受託人，則死亡時不動產屬信託財產，權利應歸屬受益人，非屬遺產。

鄭文在表示，除了防範詐騙，不少人老人家會將資產信託，因為都更、危老和建商合建，也會把不動產信託到銀行、信託公司或是家人名下，如果先前已立下遺囑，記得遺囑可能無效，必須重新簽署，否則「遺囑」恐變成「遺憾」。