合庫桌球選手世錦賽摘男團銅牌 合庫金董事長董瑞斌親自接機

暌違10年後，中華隊桌球男團再度闖進世界桌球團體錦標賽4強，最後奪下銅牌，追平台灣隊在世錦賽史上最佳名次；中華隊桌球女團也連續兩屆闖進世錦賽8強，雙雙取得巴黎奧運桌球團體賽門票，合庫金控（5880）董事長董瑞斌26日親自到機場接機，迎接「台灣之光」返國。

合庫銀行指出，本次2024年世界桌球團體錦標賽國家代表隊男團由合庫球員莊智淵、林昀儒、高承睿、馮翊新及黃彥誠等選手組成，女團則有合庫球員鄭怡靜及王意如參加。

8強賽中，中華隊桌球男團對上強敵德國，在莊智淵、林昀儒、高承睿奮戰3點之後，以3:0的比數擊退德國，打出精彩的一戰，順利取得4強賽門票；而在4強賽中，中華隊男團奮力與法國隊爭奪決賽門票，雖最終不敵世界排名第4的法國隊，並列銅牌，但如此精彩的表現，也讓許多球迷感到振奮不已。

本屆多位選手為合庫球員，作為培育國手的搖籃，合庫每年編列預算並打造體育傳承文化，讓選手們專心精進球技，積極參與國內外賽事，鼓勵傳承實戰歷練，使球技持續精進，積極國家爭光。合庫致力作為球員夢想的後盾，奉獻企業之力支持臺灣基層體育扎根，將持續經營桌球、羽球及棒球三支球隊，期望培育更多臺灣之光，成為世界競技場上的閃耀球星。