優股利+高填息 00918規模突破50億

今(2023)年台股高股息ETF績效大爆發，規模也狹勢狂漲。無論是退休族還是投資新鮮人，若能利用高股息ETF配息的特性，再挑選績效表現相對佳的，不但能入手股息，還能讓資產有感成長，股利價差通通入手。大華優利高填息（00918）自去年11月24日掛牌以來，無論是績效或是配息狀況都在同類型產品中表現突出。根據CMoney統計至上周五(8日)，規模已經突破50億，顯見指數編制納入填息因子，不僅績效與配息表現有目共睹，更是直接反映在投資人的投資意願上，獲得投資人青睞。

在高通膨環境下，如何不讓手上的現金越用越薄，是最重要的課題。法人建議民眾，在風險胃納可接受之範圍內，利用適合的投資工具來抗通膨。台股高股息ETF今年受惠於AI產業發展，今年績效表現亮眼，受益人與規模雙雙大增。12月中有4檔高股息ETF即將除息，統計至8日，這4檔高股息ETF今年以來的規模都有倍數的成長，其中又以大華優利高填息30的成長規模最為驚人，規模也已經突破50億大關。

首檔由外資投信發行的高股息ETF大華優利高填息30（00918），在9月納入平準金後，連續兩次的配息率都是同期最高，顯見產品設計納入填息紀錄篩選，無論是績效或是配息率表現均吸睛，進而獲得投資人的喜愛。從過去6月與6月的兩次配息都已填息完成，加上今年以來總報酬突破五成，在同類型產品中名列前茅，也可見一斑。

大華銀投信表示，市面上高股息ETF具分散布局與配息等特性，過去表現多為穩健低波。對於投資新鮮人想要獲得成就感，或是退休族需要穩健資產來說，除了要配息高，再挑選總報酬穩健成長的標的，至少能達到資產不縮水的效果。

展望2024年，大華優利高填息30經理人徐慧芸表示，隨著企業庫存陸續調整完畢，晶圓代工、ODMs、手機與 PC 供應鏈等有望回歸基本面表現。預計整體整體台股盈餘將有雙位數成長。除了透過選股布局於評價面偏低與基本面觸底的個股外，透過填息因子篩選出長期總報酬持續成長的公司並長線布局，也能在高通膨環境下為資產撐起保護傘。