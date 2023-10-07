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空手道選手辜翠萍亞運摘銀 台新恭賀突破自我為國爭光

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
辜翠萍（左）重返亞運打進女子55公斤級金牌戰，但敗給烏茲別克對手拉希莫娃。圖／中華奧會提供
辜翠萍（左）重返亞運打進女子55公斤級金牌戰，但敗給烏茲別克對手拉希莫娃。圖／中華奧會提供

杭州亞運再傳佳績，台新恭賀空手道選手辜翠萍為國爭光，奪下銀牌。辜翠萍出身南投空手道隊，台新從2005年起、連續18年來長期贊助支持南投空手道，此次杭州亞運行前也特別舉辦嘉勉儀式，頒發獎勵金並鼓勵選手全力表現。

對辜翠萍今日勇奪銀牌，台新指出，同感榮耀，肯定辜翠萍戰勝先前腿傷打擊，堅持苦練再度為自己拿下一面銀牌，也為台灣國際爭光。

同樣出身南投空手道隊的石政中雖遺憾於銅牌戰止步，但於場上奮力拼搏，雖敗猶榮，相信未來能有佳績表現。

另外，女將谷筱霜則踢進50公斤級金牌戰，將於明日展開比賽，台新號召全臺民眾一起為場上奮戰的好手們集氣加油。

台新 榮耀 台灣國

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