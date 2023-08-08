AI 成當沖熱門標的 賺最多不是緯創竟是它

台股今（8）日開高走低，盤中下殺逾百點。不過，AI話題熱度依舊不減，統計昨日成交量排名前五名皆為AI概念股，分別為緯創（3231）、廣達（2382）、光寶科（2301）、英業達（2356）、神達（3706）；據統計，這幾檔個股昨當沖比皆超過五成，尤其是光寶科當沖比更高達65.6%，現股當沖張數達80,780張。

台股昨日收漲逾百點，根據證交所資料統計，昨日全市場當沖獲利最多股票前五名，資料已扣減半之當沖交易稅，但不含手續費，排名依序為光寶科 5,119.7萬、技嘉 3,988.6萬、英業達 2,359.8萬、台燿 2,278萬、神達 1,752.1萬。

光寶科第2季合併營收為372.93億元，季增7.92%；稅後淨利42億元，季增78%，每股純益（EPS）1.84元，毛利率23.3%創下歷史新高。展望下半年，光寶科總經理邱森彬表示，雲端運算、車用電子、AIoT及5G專網有望維持正成長，第3、4季有機會逐季增長。

關於AI相關布局，邱森彬表示，上半年已小量出貨，看好下半年AI電源將較上半年翻倍增長，預估今年高階伺服器電源占雲端相關營收的5%~8%，明年有望達10%-15%；邱森彬同時表示，AI應用是剛性需求，未來兩年占比將逐步提升，散熱技術將朝水冷式及沉浸式發展，光寶10月將在歐洲發表最新散熱解決方案。

光寶科今日以147元開出，盤中最低一度達137元，隨後跌幅稍有收斂，盤中跌幅逾5%。