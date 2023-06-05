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證交所6日發表「國中版投資理財分齡教案」

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所宣布，6日將發表適合國中生年齡層的理財知識教案「國中版投資理財分齡教案」，以淺顯方式介紹基本投資理財、股票相關知識，希望結合國中老師力量，使用教案教學授課，讓年輕學子充實自身應有的基本理財知識、投資觀念及風險意識，以達從小學習金融理財知識目標。

證交所致力於推廣金融知識普及化不遺餘力，為深化金融教育根基，讓證券金融知識向下扎根，發表會將由總經理簡立忠主持，金管會證期局副局長張子敏、北市教育局國教輔導團執行秘書李朝盛，以及古亭國中校長林泰安、南門國中校長王福從、龍門國中校長鍾芷芬均受邀共襄盛舉。

有關教案內容編撰，證交所從2022年2月起，內部由跨部門專業人員參與，外部教聘豐富理財教育經驗的國中老師群進行主筆撰寫，共同組成教案編審委員會，定期召集編審委員會議審議，反覆進行教案的討論、編撰及修正調整，期能設計出合宜的國中教案，並確保教案內容的妥適及正確性，提供全台學校作為國中生教學輔助教材使用，協助年輕學子建立正確投資理財觀念及認識投資相關風險。

為鼓勵國中老師使用本教案，證交所規畫一系列的推廣獎勵活動，將辦理暑期種子教師營，並設置教學回饋金獎勵機制，另建置互動式的證券知識遊戲平台，讓學生在寓教於樂中能輕鬆學習，歡迎全台國中老師踴躍使用教案教學，為深化金融理財知識根基共同努力。

教案

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