證交所宅在家學習網 本月新增國中版投資理財分齡教案

臺灣證券交易所表示，宅在家學習網6月份推出專為國中生設計的投資理財分齡教案，圖文並茂的不限用途款項借貸T+0及股票編碼去除產業類別原則說明，還有證交所最新證券宣導活動公告，內容豐富而多元。

證交所建置最適合股市投資人，由淺入深學習正確證券知識的「瘋存股想入市 宅在家學習網」專網，每月定期更新網站內容，讓投資人能在第一時間掌握證券知識及風險控管資訊。

宅在家學習網最新一期內容，新增國中版投資理財分齡教案，供老師們教學使用下載。

為傳授基礎投資理財之觀念，國中教案內容以「證券市場」為主軸，課程分為「消費、儲蓄」、「證券市場簡介、理財投資工具」、「股票、基金」、「定期定額及小額投資、理財工具的風險與投資報酬率」、「金融防詐騙」等五大單元，以生動活潑的手法呈現，展現證交所在落實「金融知識普及計畫」，深化校園上的努力成果。

此外，哈燒股識「圖書館」單元，新增不限用途款項借貸T+0說明。現行投資人於成交日（T日）賣出有價證券，至T+2日收取賣出證券之價金。

為增加投資人資金調度靈活性，投資人向券商申請不限用途款項借貸，並以應收在途交割款項債權作為擔保，支付利息給券商，可提前於賣股當日 T+0日或T+1日取得股款，無須再等到T+2日。

本月新增內容還有股票編碼去除產業類別原則說明。股票編碼採一碼到底原則，公開發行公司股票取號後，若公司更改產業類別或變更股票市場別，股票代號也不會再更動。

股票編碼將接續現行不分產業之共用區間「69XX」的可用代號，由小至大依序給號至「99XX」區間，全數用罄後再回到「11XX」區間的可用代號繼續給號。

宅在家學習網是學習證券知識及風險控管的最佳工具，「證夯快訊」有最即時、最Hito的投資人教育宣導活動訊息，及最完整的活動影片呈現。

新增「國中版投資理財分齡教案」種子教師營報名活動，證交所規劃一系列的教案推廣宣導活動，提供教師研習時數認證，包括於台北、台中、高雄及花蓮，辦理四場次的暑期種子教師營，以培養國中學生的金融素養，建立投資理財正確觀念 ，歡迎國中現職教師報名參加。

此外，由證交所及證券期貨周邊單位共同主辦的投資新趨勢系列講座，於台北、新北、台中、台南及高雄共辦理5場次，自即日起至8月25日報名截止，目的在於宣導主管機關最新政策、周邊單位正推動之市場新制度與新商品，並介紹產業發展與市場趨勢等議題，免費提供民眾參加。

「瘋存股想入市 宅在家學習網」專區，內容活潑而多元，且持續不斷定期推陳出新網站內容，下期將於「圖書室」單元推出融券相關費用及標議借介紹說明；「電影院」單元有證券小百科影片全新上架；「證夯快訊」部分，有最即時的活動訊息及最完整的活動影片呈現。

宅在家學習網採用最新響應式網頁設計（RWD），能在不同裝置上自動調整版面及圖文位置大小，不只是電腦，使用行動裝置手機、平板電腦等都能順暢閱讀。

同時，宅在家學習網內容秉持淺顯易懂、由淺入深的設計理念，將版面分門別類、重新包裝，希望能帶給讀者新氣象、新風貌、新觀感，及讓投資人有正確的資訊取得途徑，能宅在家輕鬆學證券。