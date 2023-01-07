台股開年首周外資買超66億 買盤最愛這十檔

2023年台股首周4個交易日，指數合計上漲235.65點，周線收紅，周漲幅1.67%，統計外資本周合計買超66億元，買超前十大個股中，金融股占5檔，外資周買超冠軍為群創（3481），合計買超31,548張，其次為力積電，另外，友達本周也獲外資買超15,978張。

台股開年來首周收在14,373.34點，周線收紅，中斷連4黑窘境，三大法人動向方面，本周內外資法人同步回補台股，外資本周買超66.1億元，中止連續4周賣超台股態勢，投信與自營商分別買超26.22億元、31.71億元，投信連續買超周數達第29周，自營商則是逆轉連8周調節台股的態勢，三大法人合計買超124.03億元。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，台股今年第一周呈現高檔震盪，三大指數以電子類股上漲2.22%最佳，其次是金融指數，上漲1.63%，傳產類股暫居最末，漲幅0.55%，根據近20年的統計，台股在元月的漲跌機率各半，進一步細看各類股走勢，以電子、電腦及周邊設備的上漲勝率最佳，達7成，且平均漲幅可達1.3~2.3%，金融、傳產的表現則是相對失色，反映電子類股元月在作夢行情的帶動下，往往能有不錯的表現，但今年農曆春節時間較早，資金偏向短線交易，要見到大波段行情的機率下降。

統計外資本周買超個股前十大依序是群創、力積電、新光金、兆豐金、聯電、友達、台新金、世界、元大金、第一金等；力積電本周獲外資買超24,978張，另外，聯電也獲外資買超16,694張，世界則獲外資買超11,820張；權王台積電本周合計獲外資買超6,924張。

不過，統計外資本周賣超前十大個股依序是鴻海（2317）、 陽明（2609）、玉山金（2884）、華新（1605）、長榮、中鋼、廣達、榮剛、華航、台泥等。