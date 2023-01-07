快訊

批超徵稅收是「行政失靈」引黨內炸鍋 高嘉瑜出面道歉了

怒嗆民進黨台南黑金勾結 館長：當台灣人都死了？

蕭景田改1500萬交保再躲羈押 士院曝關鍵2原因

台股開年首周外資買超66億 買盤最愛這十檔

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
2023年台股首周4個交易日，指數合計上漲235.65點。報系資料照／記者侯永全攝影
2023年台股首周4個交易日，指數合計上漲235.65點。報系資料照／記者侯永全攝影

2023年台股首周4個交易日，指數合計上漲235.65點，周線收紅，周漲幅1.67%，統計外資本周合計買超66億元，買超前十大個股中，金融股占5檔，外資周買超冠軍為群創（3481），合計買超31,548張，其次為力積電，另外，友達本周也獲外資買超15,978張。

台股開年來首周收在14,373.34點，周線收紅，中斷連4黑窘境，三大法人動向方面，本周內外資法人同步回補台股，外資本周買超66.1億元，中止連續4周賣超台股態勢，投信與自營商分別買超26.22億元、31.71億元，投信連續買超周數達第29周，自營商則是逆轉連8周調節台股的態勢，三大法人合計買超124.03億元。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，台股今年第一周呈現高檔震盪，三大指數以電子類股上漲2.22%最佳，其次是金融指數，上漲1.63%，傳產類股暫居最末，漲幅0.55%，根據近20年的統計，台股在元月的漲跌機率各半，進一步細看各類股走勢，以電子、電腦及周邊設備的上漲勝率最佳，達7成，且平均漲幅可達1.3~2.3%，金融、傳產的表現則是相對失色，反映電子類股元月在作夢行情的帶動下，往往能有不錯的表現，但今年農曆春節時間較早，資金偏向短線交易，要見到大波段行情的機率下降。

統計外資本周買超個股前十大依序是群創、力積電、新光金、兆豐金、聯電、友達、台新金、世界、元大金、第一金等；力積電本周獲外資買超24,978張，另外，聯電也獲外資買超16,694張，世界則獲外資買超11,820張；權王台積電本周合計獲外資買超6,924張。

不過，統計外資本周賣超前十大個股依序是鴻海（2317）、 陽明（2609）、玉山金（2884）、華新（1605）、長榮、中鋼、廣達、榮剛、華航、台泥等。

外資 台股

延伸閱讀

台股農曆年封關日8成上漲機率 年後漲相佳紅包行情可期

00905臺灣Smart ETF將於2月1日除息

股海自由行／台股2023走勢將前低後高

外資歸隊 紅包行情有譜

相關新聞

台股開年首周外資買超66億 買盤最愛這十檔

2023年台股首周4個交易日，指數合計上漲235.65點，周線收紅，周漲幅1.67%，統計外資本周合計買超66億元，買超...

00878今年有望成受益人數最多的ETF！「這檔」直追將擠進前10名

00878的受益人數又在一個月內增加3.6萬人，照這個增速，估計在今年夏天00878滿三周歲之前，就有機會登上「台股人氣王」。

降成本投資法？舉0056為例…專家：低風險承受度者也適用

長期投資策略更適合低風險承受度的自己。於是選了一檔能分散風險，每年又能帶來穩定現金流的ETF，0056(元大高股息)。

1月這「12檔ETF」將除息…一圖看懂！ 00770殖利率破10％

這檔ETF本就是高波動純以賺價差為主，有配息也只是個點綴罷了！放個幾年再賣掉可以賺得比股息多更多...

CES展開跑 法人：CES帶旺科技ETF漲勢

備受科技界、投資界關注的一年一度CES全球消費性電子大展，今(6)日在美國拉斯維加斯盛大開幕，各界預期人工智慧(AI)、...

00905臺灣Smart ETF將於2月1日除息

農曆年前後有多達14檔以上ETF預計於1月底2月初配發股息。富蘭克林華美投信初次公告，去(2021)年4月成立的臺灣Sm...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。