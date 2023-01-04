櫃買中心2023年ETF及ETN獎勵活動開跑

櫃買中心為鼓勵大眾投資上櫃指數化商品，以分散投資風險，自2023年1月3日起至12月29日止，舉辦為期一年的ETF及ETN獎勵活動。

櫃買中心表示，2022年度投資人獎勵活動成功吸引投資大眾關注，新年度的ETF及ETN獎勵活動，除持續提供投資人全民開奬及百寶奬獎項外，另ETF獎勵活動新增首購奬，以鼓勵投資人參與，投資人自2023年1月3日起首次交易上櫃ETF，並於當月完成獎勵活動報名，即可參加抽獎。櫃買中心同時持續提供證券商ETF及ETN業績競賽獎勵，藉以鼓勵證券商總分公司及營業員推廣ETF及ETN商品。

櫃買中心提醒，投資人欲參與本年度ETF及ETN獎勵活動，應至櫃買中心網站報名，報名完成且符合獎勵條件時，就有機會獲得獎勵。

欲了解相關活動辦法，投資人可至櫃買中心網站(https://www.tpex.org.tw)查詢，並於活動期間內報名參加。

ETN簡介：ETN（Exchange Traded Note）中文名稱為「指數投資證券」，是由證券商發行，在證券市場掛牌交易，追蹤特定指數報酬表現的有價證券。投資人可以用買賣股票的方式買賣ETN，或選擇持有至到期日，由發行證券商給付ETN到期價值。簡單來說，ETN就是「以股票交易方式獲取指數報酬」的投資工具，讓小額投資人享受分散投資，且降低投資門檻的創新金融商品。