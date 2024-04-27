台美貿易倡議談判 下周登場

台美二十一世紀貿易倡議啟動第二階段談判，去年八月於華府舉行首次實體談判會後就再無下文，近日談判進度露出曙光，台美雙方昨共同宣布，第二次實體談判會將於四月廿九日至五月三日，地點選在位於台北的經濟貿易談判辦公室，將聚焦勞工、農業、環境等三大議題，被視為蔡總統任內推進台美關係新里程碑。

此次美方代表團成員共卅人，由美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）助理貿易談判代表Terry McCartin帶隊，我方則由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮偕外交部等部會，與美方進行為期五天的貿易談判。

經貿辦表示，第二階段談判內容皆是當前國際貿易最為關心的議題，若能完成協定，不僅與美國建立更緊密穩定的貿易伙伴關係，也加深我國成為國際信任的供應鏈夥伴，同時深化與美國的農業合作。

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