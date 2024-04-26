賴清德：上任後讓中鋼碳排符國際標準 精進產業

副總統賴清德今天表示，中鋼是業界領頭羊，為台灣經濟發展貢獻良多。並強調，要朝2050淨零轉型目標邁進，幫助台灣產品在國際市場上持續行銷。520上任後，他會與大家共同研商，讓中鋼的碳排符合國際要求，精進相關產業。

副總統賴清德下午在經濟部長王美花、高雄市長陳其邁、中國鋼鐵公司董事長翁朝棟等人陪同下，到高雄參訪中國鋼鐵公司，了解中鋼為淨零碳排所作的努力與發展願景。

賴副總統抵達後，首先聽取中鋼總經理王錫欽簡報中鋼公司營運概況與發展規劃。隨後，副總統致詞時表示，他在520上任前，除了與總統蔡英文進行包括國防、外交等工作的交接，也到各重要企業參訪學習，希望政府無縫接軌，讓國家持續進步。中鋼是台灣非常重要的企業，近幾年也持續努力，不僅改善員工勞動條件，還成為國際認證的先進永續鋼廠，非常不容易。

賴副總統說，中鋼是業界領頭羊，帶動許多下游產業，讓鋼鐵業產值超過新台幣1兆元，從業人員超過10萬人，可看出中鋼對台灣產業的重要性，他要感謝中鋼幾十年來的努力及為台灣經濟發展的貢獻。

談及淨零轉型，賴副總統說，因應未來開徵碳費，企業必須思考相關配套措施，生產製造面也要不斷改進流程，才能成功邁向淨零轉型。就台灣整體而言，如何徹底解決碳排放問題，未來中央、地方與業界必須共同尋求好的處理模式。

賴副總統認為，要善盡地球村的責任，如果不減碳，台灣產品恐難在國際市場上持續行銷，勢必要朝2050淨零轉型目標邁進。在520上任後，他會與大家共同研商，讓中鋼的碳排能符合國際要求，相關產業也更加精進。

隨後，賴副總統參觀研發成果展示廳，了解中鋼為達成淨零轉型目標所發展的關鍵技術。

商品推薦