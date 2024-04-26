智慧財產結合SDGs 德勤商務法律引領企業走向永續非凡

德勤商務法律事務所26日舉辦「World IP Day 2024 （IP & SDGs）：以智慧財產成就永續發展」研討會，以永續議題為切入點，結合智慧財產管理的概念，保障企業的永續經營，鼓勵技術創新的同時也保障專利技術，並落實永續發展指標，確保與社會共存共榮。

德勤商務法律事務所合夥律師熊誦梅指出，智慧財產權除了具有鼓勵技術創新的功能，還需輔以良好的智慧財產管理，始能真正成為企業與社會永續共存的推助力。企業應跳脫智慧財產僅為例行性行政管控的傳統思維，將其視作辨識風險與機會的機制，由制定與揭露智財計畫並提報董事會，增進投資人信心及與利害關係人之溝通，從公司治理層面帶來實質貢獻。

政治大學科技管理與智慧財產研究所教授宋皇志指出，綠能技術在各國已累積非常可觀的專利案件量，顯示智慧財產於永續發展議題的關聯性與重要性。不過涉及綠能技術相關專利若為標準必要專利，可能成為發展技術或進入市場的阻礙，再如專利侵權爭議甚至由法院核發禁制令等情形，最終損害的可能是全球對氣候變遷所做出的努力。

宋教授強調，單純強化對智慧財產權利人保護，固然能提供企業持續將資源投入技術開發的誘因，但如能同時兼顧WTO／TRIPS設定人權與公共健康等公共利益，以及能源轉型與永續發展等重要議題，才能有助於永續發展與智財保護之平衡。

勤業眾信聯合會計師事務所永續轉型服務團隊會計師施俊弘指出，智慧財產權是創新和創造力的關鍵激勵因素，而創新和創造力亦是SDGs成功的關鍵。根據英國智慧財產局於今年2月發布全球綠色技術相關之智慧財產權追蹤報告，發現與綠色技術有關之智慧財產，其成長幅度已超越棕色（化石燃料相關）技術及整體智慧財產權之成長量，各國SDGs相關專利申請又以SDG 9工業化、創新及基礎建設為大宗，對於企業永續發展而言，智慧財產管理亦為常見的永續重大主題之一。

以智慧財產權保護企業創新研發成果與商業機密資訊，達成環境、產品、營運永續之願景，依據經濟部智慧財產局公布的2023年專利百大排名中，前十名多為電子製造業、科技業，且皆依GRI準則撰寫永續報告書，並於「GRI 3：重大主題」中鑑別、揭露智財相關資訊，包含智財管理不善之風險、智財管理承諾及策略、設立目標評估策略有效性，以凸顯創新連結永續發展之動能與績效。

資訊工業策進會科技法律研究所TIPS工作小組副主任鄒宗萱指出，2023年國內企業智財調查報告顯示，已有52%企業公開智慧財產管理現況，並有七成以上企業認為公開智財揭露有助於外界客觀評估公司的價值與競爭力，其中將資訊揭露於公司年報比例最高（72%）、其次是揭露於永續報告書（39%）。

對於廠商如何在永續報告書揭露智財能量，她認為可透過申請專利或營業秘密來保護與ESG相關的技術或方法，以達到保障綠色研發投資的目的，並可藉由註冊和使用綠色商標來展示企業的環保和社會責任形象等。

綜言之，企業開發綠色產品、技術、商業模式可以達到永續發展指標，同時應透過智慧財產管理來保護或強化上述創新效果，以智慧財產管理確保永續經營的效益。

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