景氣持續復甦！國發會景氣燈號續呈代表「穩定」的綠燈

景氣持續復甦！國發會26日發布2024年3月景氣概況，景氣對策信號綜合判斷分數站上30分，較2月增加1分，燈號續呈代表「穩定」的綠燈。若再增加2分，就可衝向代表景氣「趨熱」的黃紅燈。

國發會表示，3月景氣分數持續增加，主因人工智慧等新興科技應用商機強勁，海關出口續為紅燈，並帶動生產、銷售、機械及電機設備進口值等指標普遍呈現綠燈，加以領先指標及同時指標維持上升，顯示國內景氣持續回溫。

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