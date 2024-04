避地緣風險 京元電決議出售陸子公司京隆科技全數股權

京元電(2449)今日赴證交所宣布重大訊息,決議出售持有蘇州子公司京隆科技92.1619% 股權,預計交易金額為人民幣48.85億元,約為新台幣217.15億元,預定今年3季完成交易,交易後京元電持股為零。

京元電此次交易將處分利益約為38.27億元,每股純益增加約3.13元,及每股淨值增加約3.23元。京元電董事會決議,為回饋長期支持本公司之股東,與股東共享投資成果,將此次處分取得之資金提撥約新台幣36.68億元,分別於民國114年及115年每股各加發現金股息1.5元。

京元電表示,近年來由於地緣政治對全球半導體供應鏈版圖的衝擊及美國對中國半導體產業科技的限制及貿易實體清單與若干產品禁售的措施影響,半導體製造在中國地區的生態環境產生變化,市場競爭日趨嚴峻。京元電子公司充分考量京隆科技公司所處的環境,並衡量京元電子公司未來營運發展成長策略規劃和財務資源長期做更有效之運用,董事會因而做出此時退出中國半導體製造業務的決議。

京元電蘇州京隆的股份,將出售給King Legacy Investments Limited、Dense Forest Limited、LePower (HK) Limited、Anchor Light Holdings Ltd.、Cypress Solaia Venture Capital SPV、VK Global Investments Limited、蘇州工業園區產業投資基金(有限合夥) 、通富微電子股份有限公司、蘇州欣睿股權投資合夥企業(有限合夥)、上海國資國企綜改試驗私募基金合夥企業(有限合夥)等公司。

京元電表示,蘇州子公司京隆科技是京元電透過100%持有KYEC Investment International Co., Ltd. 及KYEC Technology Management Co., Ltd. 投資KYEC Microelectronics Co., Ltd.間接持有京隆科技(蘇州)有限公司(以下稱京隆科技公司) 92.1619 %股權。

京元電表示,此次交易價格根據價值結論區間每股人民幣8.90元至人民幣10.27元,經公司綜合評估後,認為處分股權目的、對象及處分的價格應屬合理未損及股東權益。經公司審計委員會就本交易的公平性、合理性進行審議通過後提報董事會討論決議通過。

京隆民國111年度及112年度的營業收入分別為新台幣276.19億元及240.06億元;營業毛利率分別為34 %及33 %;營業利益率分別為24 %及22%;京隆公司獲利對京元電子公司合併報表的每股純益貢獻度分別為1.06元及1.13元,其營業收入金額約90 %皆為中國地區當地客戶,客戶結構與母公司重疊比率不高,相互競爭情況低。

