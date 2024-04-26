京元電代子公司公告 出售其全部持有京隆科股權、處分利益約38億元

封測大廠京元電（2449）26日代子公司KYEC Microelectronics Co., Ltd.公告，出售其全部持有的京隆科技（蘇州）有限公司92.1619%股權，預計交易金額為人民幣48.85億元，約為新台幣217.15億元，預估扣除長期投資成本及相關稅賦等影響後，處分利益約為新台幣38.27億元，每股純益增加3.13元，預計將在今年第3季底前完成交易。

京元電表示，該股權將讓與King Legacy Investments Limited、Dense Forest Limited、LePower（HK） Limited、Anchor Light Holdings Ltd.、Cypress Solaia Venture Capital SPV、VK Global Investments Limited、蘇州工業園區產業投資基金(有限合夥) 、通富微電子股份有限公司、蘇州欣睿股權投資合夥企業（有限合夥）、上海國資國企綜改試驗私募基金合夥企業（有限合夥）等公司。

京元電指出，此次出售後，公司間接持有京隆科技公司之股權降為0 %，此外，為回饋長期支持的股東，決定與股東共享投資成果，將此次處分取得的資金提撥約新台幣36.68億元，分別於明年、後年各加發現金股息1.5元，京元電強調，本交易尚需取得相關主管機關的核准，依法登記或備案後，預期將在第3季底前完成交易。

京元電進一步說，京隆科技獲利對京元電公司合併報表的每股盈餘貢獻度分別為1.06元及1.13元，其營業收入金額約90%皆為中國地區當地客戶，客戶結構與母公司重疊比例不高，相互競爭情況低。

京元電說明，近年來由於地緣政治對全球半導體供應鏈版圖的衝擊、及美國對中國大陸半導體產業科技的限制及貿易實體清單與若干產品禁售的措施影響，半導體製造在大陸地區的生態環境產生變化，市場競爭日趨嚴峻，在充分考量京隆科技所處的環境，並衡量京元電未來營運發展成長策略規劃，和財務資源長期做更有效的運用，董事會作出此時退出大陸半導體製造業務的決議。

商品推薦