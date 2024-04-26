快訊

剴剴案引公憤！兒盟董事補選出爐 安泰銀行副董事長蔡文賢接任

公然侮辱罪合憲！憲法判決今出爐 但限縮適用範圍

雨彈狂下！路樹倒塌入侵鐵軌 台鐵新豐=竹北13列車延誤

京元電代子公司公告 出售其全部持有京隆科股權、處分利益約38億元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
京元電總經理張高薰。記者李孟珊／攝影。
京元電總經理張高薰。記者李孟珊／攝影。

封測大廠京元電（2449）26日代子公司KYEC Microelectronics Co., Ltd.公告，出售其全部持有的京隆科技（蘇州）有限公司92.1619%股權，預計交易金額為人民幣48.85億元，約為新台幣217.15億元，預估扣除長期投資成本及相關稅賦等影響後，處分利益約為新台幣38.27億元，每股純益增加3.13元，預計將在今年第3季底前完成交易。

京元電表示，該股權將讓與King Legacy Investments Limited、Dense Forest Limited、LePower（HK） Limited、Anchor Light Holdings Ltd.、Cypress Solaia Venture Capital SPV、VK Global Investments Limited、蘇州工業園區產業投資基金(有限合夥) 、通富微電子股份有限公司、蘇州欣睿股權投資合夥企業（有限合夥）、上海國資國企綜改試驗私募基金合夥企業（有限合夥）等公司。

京元電指出，此次出售後，公司間接持有京隆科技公司之股權降為0 %，此外，為回饋長期支持的股東，決定與股東共享投資成果，將此次處分取得的資金提撥約新台幣36.68億元，分別於明年、後年各加發現金股息1.5元，京元電強調，本交易尚需取得相關主管機關的核准，依法登記或備案後，預期將在第3季底前完成交易。

京元電進一步說，京隆科技獲利對京元電公司合併報表的每股盈餘貢獻度分別為1.06元及1.13元，其營業收入金額約90%皆為中國地區當地客戶，客戶結構與母公司重疊比例不高，相互競爭情況低。

京元電說明，近年來由於地緣政治對全球半導體供應鏈版圖的衝擊、及美國對中國大陸半導體產業科技的限制及貿易實體清單與若干產品禁售的措施影響，半導體製造在大陸地區的生態環境產生變化，市場競爭日趨嚴峻，在充分考量京隆科技所處的環境，並衡量京元電未來營運發展成長策略規劃，和財務資源長期做更有效的運用，董事會作出此時退出大陸半導體製造業務的決議。

京元電 新台幣

延伸閱讀

京元電26日暫停交易 傳牽動公司資產或子公司事務

台積電釋出CPO最新進展 京元電、台星科吞補丸

傳說中的記憶吐司？搭配全聯「這1物」不可或缺 網歪樓喊：吃了變聰明

CoWoS 產能今年全面開出 京元電測試訂單滿手

相關新聞

避地緣風險 京元電決議出售陸子公司京隆科技全數股權

京元電（2449）今日赴證交所宣布重大訊息，決議出售持有蘇州子公司京隆科技92.1619% 股權，預計交易金額為人民幣4...

5月繳稅季到 6%勞退自提金享個人綜合所得稅全額免稅

即將到了一年一度個人綜合所得稅報稅期間，勞動部26日提醒，勞工如在2023年有自願提繳退休金，今年5月在申報112年度綜...

經部：輝達來台設全亞洲首座研發中心 打造超級電腦

經濟部產業技術司長邱求慧今天表示，政府積極邀請國際AI大廠來台投資，近期促成輝達來台設立全亞洲首座研發中心，並建立全台最...

403災後重建預算喬不攏 陳揆：經盤點已投入逾200億

有關403花蓮災後重建預算，行政院長陳建仁26日再度重申，儘速讓災區重建復原是中央與地方的共識，政院已在第一時間請政委吳...

藍委推核電廠延役 陳建仁：尊重但須多方評估

面對藍營立委推核電廠延役條例，行政院長陳建仁26日指出，在核能延役這問題上，真的需要好好考慮。就目前面對最大的問題除了現...

美國國會通過援台法案 台灣美國商會：衷心感謝

台灣美國商會26日表示，衷心感謝美國國會與拜登總統簽署通過關鍵立法《對外援助法案》。該法案將向台灣、烏克蘭及其他關鍵盟友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。