被公平會罰鍰百萬 Booking.com提出聲明
公平會25日處分兩家國際訂房網站Booking.com、Agoda，因兩家業者使用競爭同業名稱作為關鍵字廣告，構成榨取他人努力成果之顯失公平行為，規定Agoda、Booking.com立即停止違法行為外，分別各處100萬元罰鍰。Booking.com今天提出聲明，表示致力於確保公平市場的實踐，遵守在台灣以及其他經營市場的所有適用法律為Booking.com的首要任務。
Booking.com已收到台灣公平交易委員會關於關鍵字廣告的的正式函件，針對此事將與台灣公平交易委員會密切合作。
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