海尼根公司在台灣啟動投資生產，工廠設在屏東縣，規模達新台幣135億元，副總統賴清德今天出席啟動典禮表示，用行動支持海尼根投資計畫，期勉與地方更緊密結合。

海尼根台灣今天於屏東啤酒廠舉辦「在台投產典禮」，宣布加碼投資台灣，並在2030年打造淨零碳排啤酒廠，成為在台灣深耕的第1個國際啤酒釀造商。賴副總統、經濟部長王美花、屏東縣長周春米等人均出席。

賴副總統致詞指出，海尼根是歐洲最大啤酒商，台灣是海尼根海外第2大消費市場，後續5年內要投資135億元，未來生產的海尼根要行銷東亞市場，對台灣有很大幫助，對農民也有很大意義，且海尼根屏東廠訂定目標要邁向淨零碳排啤酒生產基地，實在不容易，可提供台灣業界參考。

「用具提行動支持海尼根投資計畫，期勉與地方更緊密結合」。賴副總統說，屏東土壤肥沃，農民農耕技術好，希望透過縣府合作，讓製酒麥原料可以來自屏東，這樣屏東廠才能成為全球160多個廠中，品質最好的廠。

海尼根台灣董事總經理吳建甫表示，海尼根在台灣經營20年了，受到台灣消費者喜愛，因而決心到屏東落地生根，從單純銷售轉製造，幸運有中央及地方政府支持，希望透過屏東基地，將MIT的產品供應到東北亞周邊國家市場，讓MIT產品在全世界發光發熱。同時，期待海尼根台灣屏東酒廠是綠色能源酒廠，希望在2030年達到淨零碳排願景。

周春米說，海尼根用啤酒跟全世界交朋友，很開心屏東成為台灣第1間國際釀造啤酒公司落腳的城市，現在在海尼根的罐裝啤酒看到產地是台灣製造，實在驕傲。

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