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蔡總統：電子遊戲結合多元科技 打造出龐大商機

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

蔡總統26日指出，這八年來，政府努力將台灣打造成亞洲最優秀的數位科技研發基地，也有助於支持電子遊戲機產業發展。經過政府和民間共同努力，電子遊戲機產業持續邁向升級轉型，更具備豐沛的研發設計能力，讓世界看見台灣創新實力。也期待大家透過這次展覽，分享彼此經驗，共同促進產業進步發展，開拓更多元市場和商機。

蔡總統出席「第27屆臺灣電子遊戲機國際產業展」致詞時表示，台灣電子遊戲機國際產業展是電玩界的一大盛事，很高興在理事長蔡其明的邀請下，今天再度來參加，也和各位電子遊戲機產業先進見面交流。今年GTI台北展已經邁入第27屆，也是經過四年疫情挑戰後重新回歸。她還記得2019年來參觀展覽，在蔡其名陪同下，體驗籃球機和射擊遊戲，她待會也會到攤位上逛逛，很期待有新的體驗，以及看到產業的新發展。

蔡總統指出，這些年來，電子遊戲機產業從VR（擴增實境）、AR（虛擬實境），再到AI和感應科技應用，已經成為科技創新的指標。在過去，許多人對電子遊戲機的印象，可能只有打電動的娛樂功能。然而，現代電子遊戲機不再是單一功能的娛樂產品，更融合多元科技應用，成為擁有龐大商機產業。

蔡總統強調，這八年來，政府努力將台灣打造成亞洲最優秀的數位科技研發基地，也有助於支持電子遊戲機產業發展。同時，為了讓電子遊戲機充分發揮休閒娛樂功能，經濟部建立「電子遊戲機評鑑制度」，將電子遊戲機區分為益智類、娛樂類和鋼珠類，確保各類電子遊戲機，都能陳列在最適合的場所。在軟體內容開發上，則由數位發展部負責推動軟體產業發展，推廣跨領域應用以及加強培育人才。

蔡總統表示，經過政府和民間共同努力，電子遊戲機產業持續邁向升級轉型，更具備豐沛的研發設計能力。現在電子遊戲機產業營業額超過九成來自外銷，且外銷國家達到70多國，去年產值也超過300億元。台灣電子遊戲機產業蓬勃發展，已經讓世界看見台灣創新實力，今天現場所展示的各種機台，就是亮眼的成果。

蔡總統感謝所有先進的努力和付出，也期待大家透過這次展覽，分享彼此經驗，共同促進產業進步發展，開拓更多元市場和商機。並祝福活動圓滿順利成功。

隨後，蔡總統與現場貴賓一同進行剪綵儀式，並參觀「飛絡力」、「懷藝」、「鈊象」、「寶凱」等展場攤位。

看見台灣 軟體 遊戲機

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