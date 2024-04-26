蔡總統：電子遊戲機融合多元科技應用 有龐大商機

總統蔡英文今天出席台灣電子遊戲機國際產業展開幕典禮，她致詞表示，現在的電子遊戲機不再是單一功能娛樂商品，融合更多科技應用造就龐大商機，她今天的出席也帶有私人目的，因為快要畢業了，未來的生活要多加點娛樂成分。

堪稱是電玩界一大盛事，第27屆台灣電子遊戲機國際產業展正式開幕，蔡總統出席開幕典禮並致詞，她說除了帶來祝福之外，事實上她也有一點私人目的，因為快要畢業了，未來的生活裡頭，娛樂成分要加大一點，今天來尋覓有沒有好玩的東西。

蔡總統提到，回想2019年來參加展覽，當時曾體驗射擊等遊戲，期待今天有新的體驗，看見產業新發展。

蔡總統指出，這些年來，電子遊戲機產業從VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）再到AI（人工智慧）感應科技的應用，已經成為科技創新的指標，過去許多人對電子遊戲機的印象，可能只有打電動的娛樂功能，然而現在的電子遊戲機不再是單一功能的娛樂產品，更融合多元科技應用，成為擁有龐大商機的產業。

蔡總統表示，8年來政府努力將台灣打造成亞洲最優秀的數位科技研發基地，也有助於支持電子遊戲機產業發展，同時為了讓電子遊戲機充分發揮休閒娛樂功能，經濟部也建立電子遊戲機評鑑制度，將電子遊戲機區分為益智類、娛樂類和鋼珠類，確保陳列在最適合的場合。在軟體內容開發上，由數位發展部負責推動軟體產業發展，推廣跨領域應用。

蔡總統說，經過政府與民間共同努力，電子遊戲機產業持續邁向升級轉型，更具備豐沛的研發技術能量。電子遊戲機產業的營業額超過9成來自外銷，外銷國家達到70多國，去年產值超過新台幣300億元。

蔡總統指出，台灣電子遊戲機產業的蓬勃發展，已經讓世界看到台灣實力，今天現場展示的所有機台，就是亮眼成果。期待透過這次展覽，分享彼此經驗，共同促進產業的進步與發展，開拓更多元的市場和商機。

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