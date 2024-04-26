通膨升溫 台經院上修今年CPI增幅

台灣經濟研究院昨天公布今年最新經濟成長率預測為百分之三點二九，較一月預測上調○點一四個百分點；至於消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率，則從上次預測的百分之一點九五上修到百分之二點一三，突破百分之二的通膨警戒線。台經院表示，今年台灣經濟成長模式內外皆溫，但因電價調漲及中東地緣政治風險升溫影響，恐加劇通膨壓力。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，台灣基本面內需穩定，外銷持續擴張有助經濟，但要注意物價，因電價調漲及中東地緣政治風險，造成油價上漲、物價上漲，也會對國內輸入性通膨造成新一波壓力。

台經院預測，隨著國內景氣復甦，民間消費成長動能仍穩健，民間投資雖然重拾成長動能，但受地緣政治風險和貿易摩擦等不確定因素持續升溫，企業資本支出態度仍顯審慎，民間投資成長表現不如預期強勁，這次預測下修民間投資與上修國外淨需求表現。

台經院院長張建一指出，台灣四月景氣有比較好，但除ＡＩ（人工智慧）之外，其他都還不好，傳產業還要再觀察；他原本認為全年經濟成長率可以調得比百分之三點二九更高，但內部顧問擔心有其他變數，例如若美國總統川普當選，資本市場會提早在大總前反映，就會影響實體經濟，台灣可能受影響。他說，目前看起來傳產會慢慢上來，除了去年基期低，也要看ＡＩ能否擴大運用到傳產。

孫明德分析，國際貨幣基金（ＩＭＦ）上修全球經濟成長率，其中美國比原本預期好，但中國大陸中氣不足，而美國因物價居高不下，降息往後拖，次數也會比原先少。對於未來經濟情勢，孫明德認為存在三大變數，分別是第一，中東變數，伊朗及以色列的軍事行動都相對克制，加上美國積極斡旋，預期雙方短時間內進一步擴大衝突的可能性不高，要觀察未來是否會再擦槍走火；第二，主要央行貨幣轉折點，美國看起來會繼續按兵不動，歐洲及東南亞先降息；第三，中國需求不振何時轉機，由於中國將產品往國外倒，前兩年是石化鋼鐵，接下來是電動車，會引發各國不滿，因此新的貿易戰會在電動車及綠色商品展開。

孫明德指出，服務類物價具僵固性，外食費與房租漲勢延續，加上國內電價調漲，都可能形成較高的通膨預期。目前美國經濟正在回神，台灣整個資通訊產品的出口對於台灣經濟當然有幫助，但是因為中東地緣政治不穩定，所以造成油價上漲、物價上漲，也會對國內輸入性通膨造成新一波壓力。

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