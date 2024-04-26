獨供台積電 沃旭能源彰化風場拚明年底完工
獨供台積電（2330），沃旭能源昨（25）日表示，大彰化西南第二階段及西北離岸風場，目前工程進度一切順利，可望趕在2025年底前完工。風場總裝置容量達920MW，未來將併網售電給台積電使用。
台積電是在2020年7月與沃旭能源簽訂20年購電合約，所有裝置容量由台積電「全包」，後續可再展延十年，這也是目前全球規模最大的企業購售電契約。
此外經濟部主導離岸風電區塊開發3-2期日前截標，沃旭能源確定參與投標，經濟部能源署預計6月決標。
外傳台積電有意再與沃旭合作，爭取3-2期的購售電合約。
對此沃旭能源表示，與台積電的合作愉快且緊密，而針對離岸風電區塊開發3-2期，目前已有多家企業表達合作意願，但因尚未取得標案，不便多作說明。
不過，據了解，台積電由於持續擴廠，爭取合作的態度相當積極。
沃旭能源昨日宣布，大彰化東南及西南第一階段離岸風場完工併聯。
此風場容量達900MW建置完成，且全數併聯至台電電網運轉發電，成為亞太區規模最大的營運中離岸風場。
沃旭能源強調，此一里程碑不僅將台灣離岸風電建置容量直接翻倍，也從無到有催生在地離岸風電產業生態系。
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