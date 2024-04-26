快訊

鋒面接力影響…雷雨天氣持續到5月初 氣象署警示：中南部今明豪雨轟炸

美GDP大幅放緩、通膨揮之不去 道指大跌375點

獨供台積電 沃旭能源彰化風場拚明年底完工

經濟日報／ 記者江睿智宋健生/台中報導

獨供台積電（2330），沃旭能源昨（25）日表示，大彰化西南第二階段及西北離岸風場，目前工程進度一切順利，可望趕在2025年底前完工。風場總裝置容量達920MW，未來將併網售電給台積電使用。

台積電是在2020年7月與沃旭能源簽訂20年購電合約，所有裝置容量由台積電「全包」，後續可再展延十年，這也是目前全球規模最大的企業購售電契約。

此外經濟部主導離岸風電區塊開發3-2期日前截標，沃旭能源確定參與投標，經濟部能源署預計6月決標。

外傳台積電有意再與沃旭合作，爭取3-2期的購售電合約。

對此沃旭能源表示，與台積電的合作愉快且緊密，而針對離岸風電區塊開發3-2期，目前已有多家企業表達合作意願，但因尚未取得標案，不便多作說明。

不過，據了解，台積電由於持續擴廠，爭取合作的態度相當積極。

沃旭能源昨日宣布，大彰化東南及西南第一階段離岸風場完工併聯。

此風場容量達900MW建置完成，且全數併聯至台電電網運轉發電，成為亞太區規模最大的營運中離岸風場。

沃旭能源強調，此一里程碑不僅將台灣離岸風電建置容量直接翻倍，也從無到有催生在地離岸風電產業生態系。

台積電 經濟部 離岸風電

延伸閱讀

彰化慶勞動節推限定旅遊優惠還能抽獎 職訓課程最高全額補助

藍諷台南種電「種成穿山甲」 綠嗆：不要享受台積電福利

勞工最大5月享優惠 遊彰化15家觀光工廠有折扣

520卸任在即！經長王美花談風電 4個字向蔡總統訴苦

相關新聞

營造、農業居多…失聯移工逾8.5萬人 擬修法祭重罰

失聯移工人數屢創新高，截至今年二月，在台移工七十五萬六八三一人，失聯移工卻累計高達八萬五二二九人。勞動部長許銘春昨赴立院...

移民官：找不到失聯移工 重罰僅是威嚇

為解決失聯移工問題，勞動部擬針對非法聘僱、非法仲介祭出重罰，但移工團體、雇主團體雙雙高喊反對，直指嚴懲無法解決結構性問題...

新聞眼／勞動條件不提升 黑工難斷根

受到少子化、高齡化影響，國內缺工狀況由來已久，無論是開放移工來源國、鬆綁僑外生評點制名額上限，都是盼引進外國勞力，好解決...

缺工留才 僑外生就業擬鬆綁

各行各業缺工嚴重，勞動部長許銘春昨在立院業務報告時表示，擬修正相關法令，適時取消僑外生評點制名額上限，延攬更多僑外生留台...

通膨升溫 台經院上修今年CPI增幅

台灣經濟研究院昨天公布今年最新經濟成長率預測為百分之三點二九，較一月預測上調○點一四個百分點；至於消費者物價指數（ＣＰＩ...

85萬人受惠…勞保年金給付調升 最高7.59％

為抗衡通膨，當消費者物價指數（ＣＰＩ）累計成長率達百分之五，勞保年金就會啟動調升機制。勞動部公布，今年五月起，二○○九、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。