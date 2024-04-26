移民官：找不到失聯移工 重罰僅是威嚇

為解決失聯移工問題，勞動部擬針對非法聘僱、非法仲介祭出重罰，但移工團體、雇主團體雙雙高喊反對，直指嚴懲無法解決結構性問題。台灣國際勞工協會專員許惟棟說，移工之所以失聯，根本問題在於勞動條件太差；台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會理事長張姮燕則認為，因為有缺工產業，台灣人不肯做，才產生外籍黑工。

部分移民官則認為，實務上必須查到非法移工，證明雇主非法僱傭，才能處罰非法雇主，若連失聯移工都找不到，當然也就罰不到非法雇主和仲介者，因此查緝工作仍是重點，修法加重罰則，恐僅有威嚇作用。

根據移民署統計，去年共查處失聯移工兩萬七千餘人，成效雖是歷年最佳，但仍舊無法抑制失聯移工人數增加趨勢。

移民署指，移工失聯後從事的非法工作，以營造、餐飲、看護、農業等缺工產業居多，顯見失聯移工問題多與國內產業缺工現象相關。

許惟棟說，移工之所以選擇失聯，原因在於勞動條件太差勁，且移民署去年已修正「入出國及移民法」，提高逾期停留或居留的外國人的罰鍰，但失聯移工人數並未因此明顯大幅下降。

許惟棟強調，有些弱勢雇主基於各種原因，不具聘僱資格，但家裡又確實需要照護，只好找黑工，況且失聯移工在台灣工作，是幫助台灣社會制度下的大破洞，政府若只想用開罰解決問題，不管罰誰，移工團體都反對。

張姮燕則說，就是因為有產業缺工，找不到台灣人做，才不得不聘僱非法的失聯移工，至於家庭類雇主，則是囿於開出巴氏量表，到移工真的來台，中間還有一段等待期，有急迫照顧需求的家庭等不得，情非得已下只能聘黑工。對失聯移工來說，外面薪資更高，傻瓜才不跑。

張姮燕也認為，懲罰雇主沒道理，因為根本性問題是政府的制度錯了，才導致雇主必須聘僱非法移工，但她強調，非法仲介對雇主、失聯移工雙邊收費，規避管理篩選機制，應該嚴懲非法仲介。

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