快訊

爆料慈濟開刀房偷拍 吹哨護理師「筆電30張打碼私密照」：10張我拍的

台體大「守護神」赴棒球賽被撞昏迷指數3 家人瞞阿公阿嬤…師生求奇蹟

全中運／台北田徑場觀眾席冒火勢 場邊障礙賽持續進行

藍委提核電延役草案 核安會重申社會共識重要性

中央社／ 台北24日電
核三廠（圖）。 圖／聯合報系資料照片
核三廠（圖）。 圖／聯合報系資料照片

國民黨立委今天提出「核子反應器設施延役條例草案」，盼為核電廠延役解套。核安會主委陳東陽表示，修法事宜尊重立院決議，並重申若要使用核能，社會亦需達到一定共識。

國民黨立委賴士葆等人今天在立法院召開記者會提出「核子反應器設施延役條例草案」，盼為核電廠延役解套，在核能安全條件下，維持核能發電，降低能源危機。

陳東陽上午赴立法院教育及文化委員會進行海域含氚廢水監控相關專題報告，會前接受媒體訪問表示，延役課題已討論很久，核安會作為核能安全管制機構，主要負責安全技術方面，而非能源政策主管機關，有關修法事宜，尊重立院決議與共識。

目前立委約提出4、5個不同版本的核設施延役草案，針對實務面可行性，陳東陽重申，需由台電先檢視個別機組狀況，目前核二廠已除役，核三廠正在運轉，個別情況不同，無法做具體說明。

對於和碩董事長童子賢稱「核能是綠能的朋友而非敵人」，陳東陽表示，尊重個別意見，但若要使用核能，相關議題仍需在立法院經過充分討論溝通，社會盡可能有一定共識，將來會比較好進行。

他並指出，核能是低碳能源，綠能則有較嚴謹定義，例如RE100要求並不包含核能。

東陽 核能 核電廠

延伸閱讀

藍委提核電廠延役條例 吳春城：蔡總統用愛發電淪笑柄

藍委提核電廠延役條例 國民黨：幫賴清德搭封存反核台階

力推核能延役法案 趙少康：不是為民進黨解套而是為人民

核電是安全能源？核安會主委：嚴謹管控可維持安全

相關新聞

聯準會現階段彷彿「喝咖啡」？ 債券經理人：投資人要重視1件事

美國聯準會降息一延再延，聯邦優勢策略全球債券組合基金經理人余政民推測，今年降息時程可能延後，建議投資人重視「股債配置」的...

排除重大事故停電時間竟大減5倍 立委痛批台電美化數字

台電總經理王耀庭上周六請辭，在本周一獲慰留，但同時開嗆「停電這個議題，換掉1千個我也沒辦法解決」，並強調停電事故次數已減...

危老都更緩慢 陳建仁：會繼續推動獎勵辦法

近期地震頻傳，內政部啟動紅黃單危樓巡檢，外界關心台灣老屋比例高，都更整合進度緩慢，對此，行政院長陳建仁24日表示，確實對...

傅崐萁喊重建條例應倍增至300億 陳建仁：尊重國會

國民黨立委傅崐萁提出403重建條例匡列150億已逕付二讀完成，目標爭取調整為3百億，對此，行政院長陳建仁24日表示，中央...

準政院秘書長龔明鑫：台灣經濟未來10~20年樂觀

國發會主委、準行政院秘書長龔明鑫接受媒體專訪，強調台灣已經打造非常完整且深厚的數位轉型基礎，從基本面來看，未來10到20...

陸釋善意！兩岸旅遊露曙光 賴正鎰盼政府立即這麼做

針對大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天在國台辦記者會上表示，「將採取積極措施推動包括旅遊在內的兩岸各領域交流合作」一事，全國商總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。