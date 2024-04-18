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準經長郭智輝提台灣缺電問題 目標是完成「總統指示」

聯合報／ 記者黃于凡李宗祐／嘉義即時報導
準經濟部長郭智輝（左）今天到嘉義縣參加崇越石英新廠落成，與縣長翁章梁（右）握手致意。記者李宗祐／攝影
準經濟部長郭智輝（左）今天到嘉義縣參加崇越石英新廠落成，與縣長翁章梁（右）握手致意。記者李宗祐／攝影

崇越集團前董事長郭智輝公布接任經濟部長後，首個公開行程今到嘉義縣馬稠後產業園區，參加崇越石英新廠落成剪綵。面對曾違反證券交易法及紅色供應鏈爭議，郭強調，已透過公司公開說明。另行政院副院長鄭文燦原訂出席，但直到剪綵都未到場，引外界遐想。

針對目前台灣水電供應，郭智輝說，趁此機會說明水電不足問題，前天開始拜訪各個產業，特別是對水電有急迫需求，訪問對象包括企業主、供應鏈及學界教授，將綜合各界意見盤點台灣電力，並計算用電需求要多少才夠產業使用，上任後將提出一套完整報告說明。

郭智輝也說，目前還無法判斷核電是否延役，若核電真有延役需求，希望取得全民認同，他是來自民間工作的人，應能循序漸進推進工作。郭強調，他的目標是「總統指示」，要和所有用戶及鄰居多加溝通，溝通後安全無虞才能確認，現在沒辦法下定論。

對於藍委的質疑，崇越科技日前發聲明說，證交法一案為公司同仁作業違反規定，作為企業負責人承擔管理疏失懲處，準部長從未逃避，法院也基於事實給予緩刑處分；另恪守國家法令，與深圳市鵬芯微集成電路製造公司僅就環保工程項目合作，未涉及半導體材料及設備。

立委蔡易餘說，郭智輝未來將領導台灣經濟命脈，他會在立法院為未來部長「護駕」，祝福郭團隊在科技、AI領域大展長才。縣長翁章梁說，崇越石英落成還送一個經濟部長，是意外之喜，未來科技發展仰賴經濟部，盼達成賴清德期許的無人機年產值400億元。

準經濟部長郭智輝今天到嘉義縣參加崇越石英新廠落成，提到台灣缺電問題將依照「總統指示」。記者黃仲裕／攝影
準經濟部長郭智輝今天到嘉義縣參加崇越石英新廠落成，提到台灣缺電問題將依照「總統指示」。記者黃仲裕／攝影
崇越石英馬稠後產業園區新廠今天落成，前董事長、準經濟部長郭智輝（右四）今參加啟用典禮。記者李宗祐／攝影
崇越石英馬稠後產業園區新廠今天落成，前董事長、準經濟部長郭智輝（右四）今參加啟用典禮。記者李宗祐／攝影
崇越石英馬稠後產業園區新廠今天落成，前董事長、準經濟部長郭智輝（左二）今參加啟用典禮。記者李宗祐／攝影
崇越石英馬稠後產業園區新廠今天落成，前董事長、準經濟部長郭智輝（左二）今參加啟用典禮。記者李宗祐／攝影

核電 無人機 經濟部

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