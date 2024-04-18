影／核電是否延役？準經濟部長郭智輝：如果需要會取得全民認同

準經濟部長、崇越前董事長郭智輝今天參加崇越石英新廠落成典禮，談及能源問題時表示，會綜合各方意見，台灣是否缺電，台灣需要多少電才能符合各產業的需求，在上任後希望會有一套完整的報告來說明。

被問到核電是否延役，郭智輝說個人目前還沒有辦法判斷，如果未來需要的話，會取得全民的認同，目標是跟所有的使用者做溝通，溝通完確定完全無虞才能做決定，所以目前無法報告。

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