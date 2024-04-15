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董事長顏益財涉內線交易遭調查 台驊股價重挫

中央社／ 台北15日電

貨攬業者台驊董事長顏益財疑涉內線交易，遭檢調單位調查，台驊今天股價重挫，最低打入跌停95.4元，盤中跌幅逾8%。

台驊董事長顏益財疑在109年間，公司發布重大訊息前後買賣股票，獲利近新台幣200萬元，涉內線交易，遭檢調單位調查，經檢察官複訊後，諭令顏益財500萬元交保，並限制出境、出海。

台驊12日晚間透過重大訊息指出，法務部調查局到公司進行相關調查，公司配合協助調查，營運正常，對財務業務並無重大影響。

內線交易 台驊 新台幣

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