董事長顏益財涉內線交易遭調查 台驊股價重挫

台北股市上周指數再刷新高，本周台股最重要的就是周四的台積電法說，上季營收、本季營運，以及下季展望，是投資人關切重點。上周台股各類股均有表現，花蓮大地震對台股沒有影響，反而觀光股還出現一些漲幅，同時，新政府即將上台，新內閣成員名單陸續公布，帶動軍工股表現，投信法人認為在市場偏多氛圍下，各類題材可短線操作一番。

2024-04-15 07:30