董事長顏益財涉內線交易遭調查 台驊股價重挫
貨攬業者台驊董事長顏益財疑涉內線交易，遭檢調單位調查，台驊今天股價重挫，最低打入跌停95.4元，盤中跌幅逾8%。
台驊董事長顏益財疑在109年間，公司發布重大訊息前後買賣股票，獲利近新台幣200萬元，涉內線交易，遭檢調單位調查，經檢察官複訊後，諭令顏益財500萬元交保，並限制出境、出海。
台驊12日晚間透過重大訊息指出，法務部調查局到公司進行相關調查，公司配合協助調查，營運正常，對財務業務並無重大影響。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 他靠青安貸款買房想再出租 過來人曝嚴重下場：恐被法拍
▪ 南霸天拋「台積電理論」：未來這五區房價會接近
▪ 獨居女家裝變頻冷氣「電費竟達3100元」 內行曝1陷阱：無解
▪ 債務風暴正在醞釀 都是房地產惹的禍？
▪ 16家國銀開辦以房養老 七家首季業績都掛「蛋」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言