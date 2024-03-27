RIN 首長年會首度移師亞洲 12國頂尖研發機構齊聚工研院

全球最大應用研究機構組織（RTOs International Network，RIN）首長年會26、27日在臺灣舉辦。這是RIN成立後首次於亞洲舉辦，包括芬蘭、法國、德國、日本、加拿大等12國的國際頂尖研發機構首長齊聚臺灣，突顯臺灣在創新研發的深厚實力，獲得國際認可。今27日在經濟部支持下，臺灣15個研發法人與各國際研發機構首長面對面交流，深化國際合作。

本次RIN主席、工研院資深副總暨協理蘇孟宗表示，RIN是全球最大、最重要的國際應用研發機構鏈結平台之一，今年RIN首長年會首度移師至亞洲並選定臺灣舉辦，突顯臺灣的科技實力與研發能量獲得國際高度肯定，這是臺灣重要的里程碑。此次在26日RIN首長年會中，討論聚焦全球性議題，包括如何因應如氣候變遷、人口老化和勞動力短缺等艱鉅挑戰，會後共同提倡：各國科研機構攜手建立緊密夥伴關係，彼此優勢互補，透過創新科技和共享資源，加速建構「韌性社會」，一起打造更美好的未來世界。

蘇孟宗指出，在27日的會議上，聚焦全球創新研發策略與經營議題，提出「SUPER」理念，其中S代表永續（Sustainability），旨在共同規劃國際研究機構的永續發展路徑；U代表獨特性（Uniqueness），強調建立研究機構自身的明確定位與特色；P代表人才（People），強調培育出當代所需的跨國、跨域的創新研究人才；E代表創業精神（Entrepreneurship），著重研究機構導入創業精神，以保持活力與彈性；最後，R代表韌性（Resilience），旨在協助各國社會建立韌性，期望攜手國內外法人夥伴，開發創新技術與解決方案，應對全球不同的挑戰。

工研院院長劉文雄表示，很榮幸這次RIN首長年會，由工研院承辦，世界各國應用研究機構首長前來臺灣進行商議及交流，可提升臺灣能見度，推動臺灣在科技合作、人才交流及區域鏈結等面向合作與商機。近年工研院積極鏈結國際科研組織，自2003年加入EARTO，攜手國際夥伴於2019年創建RIN，進一步強化與全球頂尖應用研究機構的鏈結，成為國際科研不可或缺的夥伴。此次RIN首長年會中討論到應對全球氣候變遷等嚴峻挑戰，工研院對此提出倡議，強調各國科研機構應建立緊密夥伴關係，透過創新科技和包括研究設施、數據和專業知識共享，提高研究的品質和效率，共同加速實現建構「韌性社會」的目標。

工研院過去一直攜手科研夥伴進行跨國鏈結，例如：日本產業技術綜合研究所（AIST）和工研院共同進行「二氧化碳捕獲及再利用技術開發」，以減少全球碳排。工研院開發「易拆解太陽能模組」，透過與法國原子能暨替代源委員會（CEA）驗證證明可抵禦極端惡劣氣候；工研院與加拿大國家研究院（NRC）已於2023年進行人員互訪，共同開發用於康復和評估的多功能觸覺手套，為老年健康照護提供解決方案，這些都是以合作創新突破，來解決挑戰的案例。

經濟部產業技術司司長邱求慧表示，此次各國RIN首長代表蒞臨臺灣，與國內研發法人首長們共同交流國際科研發展策略，藉此機會，經濟部篩選國內研發法人機構共16項國際合作成果展示，並邀集15家國內研發法人參與交流及討論。期望透過此次交流，充分展現臺灣研發機構的創新研發實力，能為全球產業超前部署，並可與國際研究機構攜手合作，共同解決全球面臨的挑戰。 全球最大應用研究機構組織RIN首長年會首度移師亞洲，12國頂尖研發機構齊聚工研院。圖前排左起為工研院副總暨行銷長林佳蓉、泰國NSTDA院長Sukit Limpijumnong、新加坡A*STAR國際關係資深顧問Christopher Leck、德國Fraunhofer研究策略處長Mathias Rauch、法國CEA副院長Laurence Piketty、EARTO主席Antti Vasara、RIN主席暨工研院資深副總暨協理蘇孟宗、工研院院長劉文雄、EARTO秘書長Muriel Attané、印度CSIR CEERI 所長P.C. Panchariya、日本AIST國際處長Norihiko Takubo等。工研院／提供

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